6 bonnes voitures pour remplacer votre VUS

Les constructeurs automobiles ont inondé le marché d’utilitaires sport dans les dernières années, ce qui fait plaisir à bien des consommateurs friands de ce type de véhicule mais embête ceux qui préfèrent la conduite d’une voiture et son côté généralement plus abordable, tant à l’achat qu’à la pompe.

Avec le prix élevé de l’essence en ce moment, l’occasion est certainement bien choisie de troquer votre VUS contre un modèle plus compact ou justement une voiture.

Si vous hésitez à faire le saut, voici six modèles qui pourraient vous convaincre.

Honda Civic

Honda Canada Inc.

La compacte de Honda est une référence grâce à sa combinaison de qualité, de fiabilité, d’économie d’essence et d’agrément de conduite. Avec la nouvelle variante à hayon de la Honda Civic introduite depuis 2017, vous profiterez également d’un vaste coffre qui peut contenir à lui seul 728 litres. Pas mal! Et en rabattant les dossiers arrière, le volume grimpe à 1 415 litres.

Subaru Impreza

Subaru

Voici une autre compacte, et celle-là a l’avantage d’être l’une des seules dotées d’un rouage intégral de série – parfait pour toutes les conditions routières. Solide et durable, la Subaru Impreza remplace efficacement un VUS, surtout le modèle à cinq portes. N’oublions pas les multiples accessoires et supports pratiques offerts par les concessionnaires Subaru.

Volkswagen Golf SportWagen

Michel Deslauriers

Avant que Volkswagen abandonne la Golf régulière au profit du Taos, un VUS plus petit que le Tiguan, il existait une excellente alternative aux VUS compacts, soit la Golf SportWagen. Impressionnante par sa qualité et sa dynamique de conduite, cette belle Allemande au long toit peut transporter jusqu’à 1 883 litres de bagages et consommer aussi peu que 7,5 L/100 km. Le modèle Alltrack est encore plus intéressant avec sa garde au sol accrue et ses quatre roues motrices.

Audi A4 allroad

Gabriel Gélinas

Besoin de plus de luxe et de confort? L’A4 allroad se veut une familiale surélevée au look métissé. Il s’agit d’une voiture pour connaisseurs à la recherche d’une bagnole plus polyvalente qu’une berline et plus dynamique qu’un VUS. Dépendamment de l’année-modèle, son moteur turbo de 2,0 litres développe 220 ou 248 chevaux, le tout accompagné d’un couple encore plus généreux. Oubliez donc le Q5…

Buick Regal Sportback

William Clavey

Une Buick Regal dans cette liste, ça vous surprend? Rappelez-vous que cette défunte voiture se déclinait dans un format de berline à hayon et proposait un rouage intégral en option. Généreuse en termes d’espace pour les passagers, elle se targuait aussi de posséder un coffre presque aussi volumineux que celui d’un Mazda CX-5 (1 718 litres au total). Faut le faire!

Hyundai Accent

Hyundai

Tant qu’à avoir un VUS à traction seulement, pour rouler principalement en ville et ne jamais remorquer, aussi bien le remplacer par une petite voiture capable d’en prendre mais plus frugale. Une Hyundai Accent à hayon est un modèle à considérer avec son coffre de 616 litres. C’est plus que dans le nouveau Venue et la consommation d’essence moyenne est inférieure de près de 1 L/100 km.