Quels sont les dangers de choisir de l’essence ordinaire au lieu du super?

Le prix de l’essence étant ce qu’il est en ce moment, de nombreux automobilistes s’interrogent sur la pertinence de faire le plein avec de l’essence super. Et c’est normal, tout comme le fait de craindre l’utilisation d’une essence moins riche en octane.

Tâchons donc de répondre à la question qui compose le titre de cet article en se basant sur trois scénarios différents.

D’abord, dans le cas d’une voiture régulière, l’essence super n’est nécessaire que dans certaines conditions (un usage intensif, par exemple) et n’a pas ou peu d’impact pour aider le moteur à mieux performer et être plus efficace. C’est ce que révèlent diverses études, dont celle menée il y a quelques années par le club automobile américain (AAA).

Si l’essence ordinaire est recommandée, inutile de gaspiller son argent pour du super. Ça peut toutefois être une bonne idée à l’occasion puisque cette essence contient davantage d’additifs et de nettoyants, ce qui peut aider le moteur.

À l’inverse, dans le cas d’un véhicule de luxe, de haute performance ou à moteur turbo dont le constructeur oblige l’essence super (tel qu’indiqué sur la trappe du réservoir), la question ne se pose pas. Autrement, ce n’est pas juste la puissance et les performances qui en souffrent, mais aussi le bon fonctionnement et la santé à court et long terme du moteur, car il n’est pas adapté à de l’essence ordinaire.

William Clavey

Maintenant, qu’arrive-t-il avec un véhicule capable de carburer autant à l’un qu’à l’autre? Pensons par exemple aux différents modèles Mazda équipés du quatre cylindres turbocompressé de 2,5 litres. Celui-ci perd un peu de puissance et de couple (23 chevaux et 10 lb-pi) lorsqu'il est alimenté en essence ordinaire, mais les dangers sont négligeables au quotidien.

Rappelons ceci : quand on abreuve un moteur plus performant avec de l'essence ordinaire, il y a un risque que la combustion se fasse trop rapidement, avant même que la bougie du moteur ne produise son étincelle. C'est ce phénomène, appelé le cliquetis, qui risque d'endommager le moteur.

Bien que Mazda conseille de rouler avec du carburant super, elle ne l’exige pas. Pourquoi? Parce que son moteur n'est pas doté d'un très fort taux de compression ni d'une très haute pression de suralimentation. En résumé, il n'est pas très « poussé » pour un moteur turbo. Dans la vie de tous les jours, aucune crainte. C’est cependant différent si vous grimpez souvent des côtes ou si vous avez besoin de remorquer – mettre de l’essence super va aider le moteur à moins forcer.

Pour toute précision relative au choix du carburant à employer pour un modèle de véhicule en particulier, référez-vous au manuel du propriétaire ou informez-vous à un concessionnaire de la marque.