L’arrêt-démarrage du moteur, est-ce vraiment utile?

Les technologies de plus en plus nombreuses dans les véhicules modernes ne sont pas toutes créées égales. Certaines sont beaucoup plus utiles que d’autres ou ont un plus gros impact sur la conduite et les performances.

Ici, nous allons nous attarder à l’arrêt-démarrage du moteur au ralenti, un dispositif conçu pour aider à économiser du carburant. Avec les prix élevés à la pompe ces temps-ci, qui ne veut pas sauver quelques dollars?

C’est quoi au juste?

L’arrêt-démarrage du moteur réduit non seulement la consommation de carburant, mais aussi les émissions de gaz d’échappement en coupant le moteur lorsque le véhicule marche au ralenti ou lorsqu’il est en phase de décélération à faible vitesse (moins de 8 km/h environ). Le moteur redémarre ensuite automatiquement dès que le conducteur relâche la pédale de frein.

Utilisé couramment dans les véhicules hybrides, ce genre de système se répand de plus en plus dans les modèles conventionnels. Il combine des commandes électroniques intelligentes avec une batterie, un alternateur et un système de démarrage plus robustes que ceux des véhicules classiques afin de supporter le nombre accru de démarrages et la plus grande demande en électricité, de même que pour assurer un fonctionnement en douceur.

Le système d’arrêt-démarrage du moteur au ralenti peut être désactivé manuellement par le conducteur en appuyant sur un bouton qui se trouve en général sur la console ou la planche de bord.

Quand il fait chaud, la climatisation peut demeurer opérationnelle lorsque le moteur est éteint si le véhicule utilise un moteur électrique alimenté par une batterie pour faire fonctionner le compresseur du système de climatisation. Dans d’autres véhicules, ce compresseur cesse de fonctionner en même temps que le moteur, mais le ventilateur du continue de faire circuler l’air.

À l’inverse, par temps froid, le système ne fonctionne habituellement pas (par exemple en dessous de -7 °C). En raison du rendement réduit de la batterie à de basses températures, les constructeurs ont fait en sorte d’éviter les risques d’insuffisance d’énergie nécessaire au démarrage du véhicule.

La Presse Canadienne

Est-ce vraiment utile?

La technologie d’arrêt-démarrage du moteur au ralenti peut diminuer la consommation de carburant lors de la conduite en ville de 4-10% ou plus, selon Ressources naturelles Canada. Tout dépend de l’étendue de son utilisation et des conditions de conduite, évidemment. Bref, elle sera utile pour certains, mais négligeable pour d’autres.

Au cours d’une période de 10 ans, RNC estime que cette réduction correspond à des économies de carburant d’environ 340 $ à 2 000 $, d’après des calculs basés sur une conduite en ville de 11 000 km par année et un prix du carburant de 1,30 $/L.

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