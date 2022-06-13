Trouver une voiture d’occasion certifiée à moins de 10 000 $, c’est possible!

Malgré la hausse importante des prix des véhicules d’occasion, il est encore possible de faire de bonnes affaires, rassurez-vous. Ça demande plus de recherches et il faut parfois revoir ses priorités, mais l’espoir n’est pas perdu.

Nous vous avons expliqué dans un article précédent en quoi consiste un véhicule d’occasion certifié, puis énuméré trois bonnes raisons d’en choisir un.

Grosso modo, un véhicule d’occasion certifié est typiquement un modèle plus récent (moins de quatre ans), qui affiche un plus bas kilométrage, qui a passé une inspection complète avant d’être mis en vente et qui s’accompagne d’une garantie du manufacturier au-delà de la période de garantie originale. De plus, il y a souvent des privilèges comme une possibilité d’échange ou une assistance routière.

En revanche, certains modèles plus rares risquent d’être plus difficiles à dénicher et le prix d’achat de ces voitures et camions est généralement plus cher comparé à des véhicules vendus par des particuliers.

Ceci étant dit, pour revenir à la question du titre ci-dessus, est-ce possible de trouver une voiture d’occasion certifiée à moins de 10 000 $? La réponse est oui.

Otogo.ca

En consultant le site d’Otogo, on découvre des centaines de véhicules à vendre pour ce prix et, parmi eux, une vingtaine sont identifiés comme des modèles d’occasion certifiés. Pour ceux qui aiment les maths, ça donne une proportion d’environ 3%.

La plupart sont des voitures compactes et ont moins de 10 ans, incluant des modèles populaires comme la Hyundai Elantra, la Subaru Impreza, la Volkswagen Golf et la Chevrolet Cruze. Toyota, dont la valeur de revente est typiquement plus élevée que la majorité, même pour des sous-compactes, est présent avec des exemplaires de Yaris et de Corolla.

Bref, même avec un petit budget, vous pouvez mettre la main sur un véhicule d’occasion de qualité par les temps qui courent.