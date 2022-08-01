5 éléments à rechercher dans une annonce classée de véhicule

Trouver le bon véhicule qui répondra à votre budget et à vos besoins implique de bien vous renseigner et de faire de bonnes recherches en ligne.

Il existe bien sûr de nombreux sites d’annonces classées, sans parler des inventaires sur les sites des concessionnaires. Un conseil : ne regardez pas seulement la marque-modèle-année, le prix et le kilométrage. Voici cinq éléments auxquels vous devriez porter attention en consultant les diverses annonces…

1. Les photos

Des sites réputés comme Otogo.ca mettent à votre disposition un grand nombre de photos montrant toutes les facettes de chaque véhicule d’occasion à vendre. Profitez-en! Vous pouvez ainsi « faire le tour » du véhicule, évaluer son état, vous assurer que le modèle correspond à la description et voir de plus près les commodités et accessoires qui s’y trouvent.

2. La liste des équipements

Une image vaut mille mots, mais la liste des équipements est tout aussi importante pour déterminer si le véhicule a tout ce que vous recherchez. Il y a dans un premier temps les infos techniques concernant le moteur, la transmission, le rouage, etc., puis le détail des commodités et des options installées. Si vous avez des items précis en tête, comme des sièges chauffants, un hayon à ouverture assistée ou des aides à la conduite telles que la surveillance des angles morts – bref, ce qui ne se voit pas nécessairement sur des photos – c’est essentiel d’y jeter un coup d’œil.

3. Les infos sur la garantie

Détail important à ne pas négliger et qui peut influencer beaucoup votre décision d’achat : le véhicule est-il encore couvert par la garantie initiale du fabricant? Pour combien de temps ou de kilomètres? Recherchez cette information dans la description ou dans le détail des caractéristiques. Aussi, quel genre de garantie le concessionnaire propose-t-il? Il peut y avoir des différences d’un endroit à l’autre.

4. Les avantages du concessionnaire

Parlant du concessionnaire, à peu près tous se vanteront d’offrir différents avantages pour essayer de vous attirer – heures d’ouverture pratiques, rapidité de livraison, 2e ou 3e chance au crédit, politique d’échange, etc. Selon votre situation et vos besoins, il vous faut prioriser les concessionnaires qui sont les mieux placés pour vous aider.

5. Les outils disponibles

Enfin, la plupart des sites de véhicules d’occasion accompagnent leurs annonces classées d’un certain nombre d’outils pour aider les acheteurs potentiels à prendre leur décision et pour faciliter une éventuelle transaction. Sur Otogo.ca, par exemple, on retrouve un formulaire pour communiquer avec le concessionnaire, un outil pour évaluer votre véhicule d’échange, une demande de rapport Carfax et une calculatrice de paiements. Besoin d’un deuxième avis? Il y a même une grille d’évaluation du modèle faite par les experts du Guide de l’auto.