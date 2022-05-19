Toits ouvrants : voici ce qu’il faut surveiller

Pour beaucoup de conducteurs, un toit ouvrant est une commodité fort appréciée qui fait une différence dans leur expérience au volant. Apportant fraîcheur et lumière dans l’habitacle, il y en a de toutes les tailles (dont ceux dits panoramiques) et dans de plus en plus de modèles, même d’entrée de gamme.

Or, si certains vivent de beaux moments, d’autres pourraient vous raconter des histoires d’horreur qu’ils ont vécues avec leur toit. Bruits anormaux et dérangeants, infiltration d’eau, bris de mécanisme, verre éclaté ou carrément arraché – autant d’exemples de situations que vous ne voudriez assurément pas rencontrer.

Alors, avant de magasiner votre prochain véhicule d’occasion et d’envisager un modèle équipé d’un toit ouvrant, vous devez vous renseigner et surveiller quelques points. Car lorsque la garantie originale du fabricant est expirée et qu’un problème survient avec le toit, vous êtes littéralement à découvert.

Premières recherches

D’abord, selon le modèle qui vous intéresse, une recherche sur les forums de discussion où des propriétaires partagent leurs mauvaises expériences est un bon départ. Puis, il y a les rappels de sécurité émis par les constructeurs pour des risques en lien avec le toit ouvrant. Ici, la banque de rappels de Transports Canada vous sera utile. Une fois chez le concessionnaire, vous devrez vous informer si les correctifs nécessaires ont été apportés.

Certains problèmes de toit ouvrant ont aussi entraîné des actions collectives, alors méfiez-vous. Les marques coréennes Hyundai et Kia, entre autres, ont été ciblées au cours de la dernière décennie en raison d’un défaut de conception qui causait parfois l’éclatement du toit ouvrant panoramique.

Vérifications et tests

Comme autre étape, consulter l’historique du véhicule permet de voir si des réparations quelconques ont été effectuées. Que ce soit le cas ou non, une inspection visuelle par vous ou par un technicien s’impose ensuite. Tâchez de repérer le moindre indice d’humidité autour du toit ou sur les surfaces juste en-dessous, ce qui voudrait dire que de l’eau peut s’infiltrer. Autrement, qu’en est-il de l’état de la vitre, des joints et des autres composantes du toit ouvrant? C’est à vérifier.

En faisant votre essai routier, gardez une oreille attentive pour déceler tout bruit suspect (craquement, grincement, sifflement, etc.) provenant du toit. Ces bruits sont un mauvais signe et méritent d’être investigués. Appuyez sur les boutons pour valider le bon fonctionnement du mécanisme d’inclinaison et d’ouverture du toit, sans oublier le pare-soleil électrique, le cas échéant.

Bref, si une majorité de propriétaires n’ont jamais connu de réels pépins ou désagréments avec leur toit ouvrant, panoramique ou non, les cas problématiques sont nettement assez nombreux pour vous tenir sur vos gardes au moment d’envisager l’achat d’un véhicule d’occasion qui en possède un.