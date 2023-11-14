Quelle est la valeur de revente d’un BMW X3?

Parmi tous les VUS compacts de luxe sur le marché, le BMW X3 est l’un des plus populaires. Le prestige de la marque, l’agrément de conduite et les performances y sont pour beaucoup.

Si vous songez à vendre le vôtre bientôt pour une raison quelconque, quel montant pouvez-vous espérer en retirer? Une bonne question que partagent sans doute plusieurs propriétaires. Évidemment, la qualité de l’entretien entre toujours en ligne de compte dans la valeur de revente. Voyons ça de plus près…

D’abord, précisons qu’à l’heure actuelle, les prix d’un X3 flambant neuf varient de 55 200 $ pour un modèle de base à pas moins de 95 600 $ pour un puissant et sportif X3 M de 503 chevaux – sans aucune option et sans compter les frais de transport/préparation.

Dans le cas d’un X3 de deuxième génération (2011-2018), eh bien, on parle d’une fourchette qui va d’environ 13 000 $ pour un modèle plus ancien avec kilométrage élevé à près de 40 000 $ pour un exemplaire plus récent ayant moins roulé, qu’il soit certifié ou non.

Caleb Gingras

Bien entendu, ce sont les versions munies du réputé six cylindres en ligne turbocompressé de BMW qui ont une meilleure valeur, encore plus celles greffées de l’ensemble M Sport. Malheureusement pour vous si vous possédez un X3 à moteur diesel (xDrive28d), la demande est extrêmement faible pour ce type de mécanique de nos jours et ça se reflète dans les prix.

Maintenant, si l’on regarde le X3 de troisième génération (2019-présent), les unités disponibles sur le marché sont assurément plus nombreuses. Les prix s’étirent en général de 35 000 $ à 70 000 $ pour des exemplaires en bon état. C’est sans parler des X3 M pouvant dépasser les 80 000 $.

Uwe Fischer

Vous aviez choisi une location à court terme? Vérifiez attentivement la valeur de rachat prévue au contrat, car des modèles 2020-2021 s’affichent facilement entre 40 000 $ et 55 000 $. Ça inclut des X3 xDrive30e à motorisation hybride rechargeable, mais comme leur autonomie électrique n’est pas très compétitive, ce n’est pas ce qui fait une grande différence.

Financièrement parlant, vous avez tout intérêt dans le contexte actuel à vendre votre X3 vous-même plutôt que de le laisser en échange au concessionnaire. Sur ce, bonne réflexion!