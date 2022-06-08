Protéger son animal de compagnie de la chaleur en auto

La sécurité en voiture, ça concerne tous les occupants – humains et animaux! Ce n’est pas quelque chose à prendre à la légère non plus, surtout en été.

Pourquoi? La chaleur suffocante, bien sûr. Même si vous absentez pour un court arrêt au magasin, votre véhicule a le temps de se transformer en fourneau et avoir des conséquences tragiques pour votre compagnon poilu.

En fait, selon une nouvelle étude britannique, même des conditions météo jugées clémentes peuvent poser un grand risque. À 21 degrés Celsius, par exemple, la température intérieure d’une voiture laissée au soleil peut plus que doubler – 45 degrés – en une heure à peine.

S’il fait 30 degrés à l’extérieur, l’habitacle atteindra cette chaleur en seulement 20 minutes et passera à 54 degrés après une heure. Vous imaginez l’enfer?

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Puisque les chiens ne peuvent suer comme les humains, ils doivent tirer la langue pour essayer de se rafraichir, mais c’est un exercice qui s’avère de moins en moins efficace au fur et à mesure que le mercure grimpe.

Alors, de grâce, n’oubliez jamais un enfant ni un animal à bord de votre auto. Si vous en apercevez un enfermé dans un autre véhicule en plein soleil, sans les vitres baissées, appelez le 9-1-1 et expliquez la situation en détail.

Autres conseils pour protéger les animaux de la chaleur : faites fonctionner le climatiseur en vous assurant que l’air froid se rend jusque sur la banquette arrière ou dans le coffre où se trouve votre compagnon à quatre pattes. Idéalement, installez des écrans pare-soleil sur les vitres latérales arrière ou bien un tapis frais sous l’animal. De plus, ayez toujours avec vous une bouteille ou un bol d’eau pour prévenir la déshydratation.

Enfin, des pauses pour se dégourdir en chemin sont essentielles, mais attention à l’asphalte qui peut être brûlant! Posez le dos de votre main sur la surface pendant sept secondes; si c’est trop chaud pour vous, c’est aussi trop chaud pour les pattes de votre animal. Mieux vaut trouver un endroit gazonné.