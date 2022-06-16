Kia Rondo ou Mazda5 : laquelle choisir?

Pour différentes raisons, une fourgonnette ou un gros VUS ne convient pas à tout le monde, même quand la famille s’agrandit et qu’une troisième rangée de sièges devient nécessaire. Quelles sont les options, alors?

Il existe des véhicules plus compacts à six ou sept places qui peuvent faire l’affaire en termes d’espace, de commodité et surtout de budget. Ce sont aussi des solutions plus écoénergétiques.

On pense naturellement au Dodge Journey, qui s’est vendu en très grand nombre jusqu’à son retrait du marché au terme de l’année-modèle 2020. Parmi les autres modèles souvent considérés, on retrouve la Kia Rondo et la Mazda5. Vous hésitez entre les deux? Tâchons d’y voir plus clair…

Kia Rondo

Alain Morin

Avec sa troisième rangée de sièges optionnelle, la Rondo permet d'accommoder sept personnes, ce qui rehausse son aspect pratique. Elle a davantage le profil d’un multisegment que d’une fourgonnette, surtout avec ses portières latérales conventionnelles et non coulissantes.

La première génération (2007-2012) offrait un quatre cylindres de 175 chevaux et un V6 de 192 chevaux, mais la seconde (2014-2017) se contentait du moteur de base, avec une puissance réduite à 164 chevaux. Son économie d’essence est intéressante.

Mazda5

Mazda Canada

Abandonnée après 2017, il s’agit vraiment d’une « mini » fourgonnette, portières coulissantes incluses. À ses débuts, la Mazda5 pouvait accueillir sept personnes, mais à la suite de sa refonte, le nombre de places est tombé à six.

La première génération (2005-2010) renfermait un quatre cylindres de 153 chevaux. Même chose pour la deuxième (2012-2017), mais avec une puissance majorée à 157 chevaux. La conduite est plutôt dynamique, principalement grâce à la direction et à la suspension bien calibrées.

Comparaison

En termes de dimensions, il est intéressant de noter que l’empattement des deux modèles est identique. La Rondo est plus large, plus puissante et plus légère. Son volume utilitaire est également supérieur. Ses plus récentes éditions possèdent en outre un habitacle plus moderne.

Malgré cela, la Mazda5 a conservé une meilleure valeur, étant aussi généralement plus fiable. Pour un exemplaire de la même année et du même kilométrage, attendez-vous à payer plus cher.

Dans tous les cas, assurez-vous d’en faire l’essai et de vérifier si vous avez suffisamment d’espace aux places arrière ou de la facilité à installer un siège de bébé. Ensuite, exigez une inspection mécanique complète. Bon magasinage!