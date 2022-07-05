Hyundai Venue ou Nissan Kicks : lequel choisir?

Le Hyundai Venue et le Nissan Kicks sont deux multisegments sous-compacts qui misent sur un bas prix et une faible consommation de carburant. En fait, ce sont carrément les deux utilitaires les plus abordables sur le marché.

Ces véhicules sont essentiellement une forme réinventée de l’Accent et de la Versa Note, deux voitures sous-compactes à hayon qui ont été éliminées dans les dernières années pour suivre la tendance des consommateurs. Vous magasinez pour un exemplaire d’occasion? Très bien, mais lequel choisir entre les deux?

D’abord, ce n’est pas leur puissance qui tranche la question. Avec 122 chevaux et 114 livres-pied de couple, le Kicks l’emporte par un poil contre le Venue, qui produit 121 chevaux et 113 livres-pied de couple. Ce dernier est le seul que vous pouvez retrouver avec une boîte manuelle, si c’est le genre de chose qui vous intéresse. Autrement, c’est une boîte automatique à variation continue (CVT) pour les deux.

Frédéric Mercier

Le Kicks s’avère légèrement plus économe d’essence, comme en témoigne sa consommation moyenne de 7,2 L/100 km comparativement à 7,5 L/100 km pour le Venue (ou 7,8 L/100 km avec la boîte manuelle).

Chacun se contente d’un rouage à traction, rappelons-le. De plus, leur comportement routier se compare et ils ont tous deux reçu une note globale de quatre étoiles sur cinq aux tests de collision de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

Frédéric Mercier

En ce qui concerne l’intérieur, c’est là que la principale différence s’observe. Le Kicks est un peu plus long que le Venue et cela a un impact majeur sur l’espace de chargement. Son coffre totalise 716 litres alors que celui du Venue se limite à 528 litres. Le volume total de l’habitacle est toutefois comparable : 2 624 litres dans le Kicks contre 2 602 litres dans le Venue. Ça signifie que ce dernier se reprend avec des places avant un peu plus spacieuses.

Frédéric Mercier

Enfin, vous devez savoir qu’un Hyundai Venue d’occasion coûte généralement moins cher qu’un Nissan Kicks d’occasion. Comme le premier a vu le jour pour l’année-modèle 2020, il restera immanquablement une partie de la garantie initiale de 5 ans/100 000 km. Le Kicks, sorti deux ans plus tôt, a pour sa part une garantie de véhicule neuf de seulement 3 ans/60 000 km. Pour ce qui est du groupe motopropulseur, les deux véhicules sont garantis pendant 5 ans/100 000 km.

Si vous voulez du choix, par contre, le Kicks vous servira mieux, car les exemplaires disponibles sont plus nombreux. Autrement dit, vous avez plus de chances d’en dénicher un qui réponde à vos besoins et à votre budget.