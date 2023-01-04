5 alternatives plus abordables à une Honda Civic à hayon

La Honda Civic est une voiture extrêmement populaire, tant neuve qu’usagée. Elle a eu droit à une refonte complète pour l’année-modèle 2022, refonte qui lui a permis de regagner ses lettres de noblesse et de remporter de nombreux éloges.

Toutefois, ses prix ont passablement augmenté, entre autres pour ce qui est de la Civic à hayon. En fait, le phénomène a commencé à s’observer dans les dernières années de l’ancienne génération.Voi

Vous désirez une voiture compacte pratique et peu coûteuse? Voici cinq alternatives plus abordables à une Honda Civic à hayon parmi les modèles d’occasion :

Hyundai Elantra GT

Hyundai Canada Inc.

Au terme de l’année-modèle 2020, Hyundai a abandonné sa compacte à hayon, c’est-à-dire l’Elantra GT – tant la version de base développant 161 chevaux que la sportive Elantra GT N Line à moteur turbo de 201 chevaux. Pourtant, elle offrait plus de puissance et d’espace dans le coffre (705 litres) qu’un Venue ou même un Kona de base. Les conducteurs apprécient également la dynamique de cette voiture de conception non pas coréenne, mais plutôt européenne. Même la plus sportive ou la plus équipée des Elantra GT d’occasion s’affiche sous les 30 000 $.

Volkswagen Golf

Volkswagen

Bien que la Golf ait pris de la valeur depuis que Volkswagen a décidé de ne pas l’offrir au Canada avec la huitième génération, il est possible d’en trouver à un prix inférieur à celui d’une Honda Civic à hayon récente. Bon, d’accord, le volume de son coffre est loin d’être aussi généreux, mais l’agrément de conduite est toujours au rendez-vous grâce à un moteur turbo généreux en couple et à une suspension savamment calibrée.

Mazda3 Sport

Mazda

Mazda a su jusqu’à maintenant contrôler la hausse de prix de sa compacte à hayon, si bien que vous n’aurez pas de difficulté à trouver des exemplaires qui coûtent moins cher qu’une Civic comparable. La Mazda3 Sport s’avère également une voiture fiable et au design accrocheur, surtout depuis sa refonte de 2019. N'oublions pas son rouage intégral en option. Tout comme la Golf, cependant, l’espace de chargement est plus limité (572 litres).

Kia Forte5

Kia Canada Inc.

Puisque nous avons mentionné la Hyundai Elantra GT, sa cousine n’est pas mal non plus. La Forte5 est une voiture compacte à hayon qui se veut typiquement plus abordable que ses rivales japonaises en plus d’offrir beaucoup de commodités aux acheteurs pour leur argent. Redessinée pour 2020, son coffre totalise 741 litres! Elle est aussi offerte avec un quatre cylindres turbocompressé pour ceux qui sont à la recherche d’un peu plus de puissance.

Scion iM

Scion Canada

Allons-y en terminant avec un choix singulier, mais quand même des plus fiables. Après avoir éliminé sa jeune marque Scion, Toyota a rapatrié quelques modèles dont la compacte iM, qui est devenue une version à hayon de la Corolla avant le lancement de l’actuelle Corolla Hatchback. Peu importe la bannière, cette voiture vous fera économiser à la pompe et en entretien/réparations. Elle a conservé une bonne valeur, mais peut être à vous pour moins de 18 000 $.