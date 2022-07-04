Fiabilité : les moteurs à éviter

La fiabilité et le rendement du moteur sont des éléments importants à considérer pour les acheteurs de véhicules d’occasion. Personne ne veut passer son temps au garage pour des réparations coûteuses ni éprouver toutes sortes de frustrations sur la route parce que le moteur fait des siennes ou ne répond pas aux attentes.

Afin de vous éclairer dans vos recherches, nous avons pensé ici vous parler de certains moteurs plus problématiques que d’autres. Bien sûr, l’entretien et l’usage qu’on en fait peut faire toute une différence dans la santé et les performances du moteur, mais il est quand même bon de savoir ceux dont il faut se méfier davantage.

Un Top 10 peu enviable

Le magazine américain Consumer Reports, bien connu pour ses études de fiabilité, avait justement dressé en 2020 une liste de 10 modèles d’occasion les plus problématiques côté moteur. Parmi ceux-ci, on retrouvait l’Audi A4 2.0T 2009-2010, le Ford F-350 diesel 2008, la MINI Cooper 2008-2009, le Chevrolet Equinox 2010, le Jeep Wrangler 2006 (2,4 L), l’Acura MDX 2003 et le GMC Acadia 2010. On vous invite à cliquer sur le lien pour plus de détails à leur sujet.

L’an dernier, le même magazine s’est penché sur les véhicules d’occasion réputés pour surconsommer de l’huile parmi les modèles des années 2010 à 2019. En épluchant ses enquêtes de fiabilité et en sondant les propriétaires, il a publié un top 10. Trois moteurs de Subaru y figurent, soit les quatre cylindres à plat de 2,0 litres (2012 à 2017) et de 2,5 litres (2010 à 2018) et le six cylindres à plat de 3,6 litres (2010 à 2018), de même que trois moteurs du groupe Volkswagen, soit le quatre cylindres turbocompressé de 1,4 litre (2016 à 2019), le quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres (2010 à 2018) et le V6 surcompressé de 3,0 litres (2011 à 2019). Notez que les deux derniers se retrouvent chez la marque de luxe Audi.

Marc Lachapelle

On peut également souligner le V8 turbocompressé de 4,4 litres de BMW (2012 à 2019), le quatre cylindres de 2,4 litres de GM (2011 à 2015) et le quatre cylindres turbocompressé de 1,6 litre de MINI (2010 à 2015).

Volkswagen/Audi

Pour revenir à Volkswagen et Audi, le magazine Protégez-vous, en collaboration avec l’Association pour la protection des automobilistes (APA), a rapporté une importante défaillance de certains moteurs turbocompressés variant de 1,4 à 2,0 litres, à savoir une soupape de décharge qui s’use prématurément et occasionne un mauvais fonctionnement du moteur. Les véhicules touchés incluent les Volkswagen Jetta, New Beetle et GTI 2009 à 2014, Audi A3, A4 et Q5 2009 à 2016, ainsi que Volkswagen Golf, Jetta et GTI 2015 à 2020.

Il ne faut pas passer sous silence non plus les ennuis de moteurs du côté de Hyundai et de Kia. Leurs moteurs atmosphériques à quatre cylindres de 2,0 et 2,4 litres, présents dans un grand nombre de modèles, ont fait l’objet de plusieurs rappels et même de remplacements. Usure prématurée, cognements et fuites d’huile pouvant déclencher un incendie sont parmi les principaux défauts observés. Le constructeur a aussi accepté un règlement dans une action collective visant ses Hyundai Sonata 2011 à 2019, Santa Fe Sport 2013 à 2019 et Tucson 2014, 2015 ou 2019.