Ford F-150 2015-2020 : quoi savoir avant d’acheter?

Le Ford F-150, camionnette numéro un en Amérique du Nord au chapitre des ventes est bien évidemment le premier nom auquel on pense lorsqu’on recherche un bon véhicule pour le travail ou les loisirs qui nécessitent de remorquer.

Avec la nouvelle génération lancée pour 2021, Ford en a profité pour pousser l’innovation au maximum. Cela dit, de nombreux propriétaires peuvent vouloir se tourner davantage vers l’ancienne génération. Voici donc un survol des principaux éléments à savoir au sujet du Ford F-150 2015 à 2020…

De l'acier à l'aluminium

La première chose qu’il faut souligner, c’est que Ford a remplacé l’acier par de l’aluminium pour la carrosserie et la caisse, allégeant du même coup le camion et augmentant sa capacité de charge utile. On note aussi l’utilisation de DEL pour l’éclairage, chose qui manquait aux F-150 précédents.

Ford

À l’intérieur, la qualité de finition a grimpé de plusieurs coches, surtout dans les versions haut de gamme comme la Platinum, King Ranch ou Limited. La console centrale est bien pensée et le système multimédia SYNC s’avère généralement convivial. En passant, vous avez le choix d’une cabine simple, double (SuperCab) ou allongée (SuperCrew).

Grand choix de moteurs

Au cours de cette génération, Ford a proposé un vaste éventail de moteurs, dont deux V6 EcoBoost et un V8 de 5,0 litres, ainsi que des boîtes automatiques à six et à dix rapports, la seconde étant un peu moins répandue mais plus douce et plus efficace en termes d’économie de carburant. À l’inverse, le F-150 Raptor est un vrai dinosaure des temps modernes avec son V6 EcoBoost à haut rendement de 450 chevaux qui brûle de l’essence comme peu d’autres.

En plus des modifications esthétiques pour 2018 (calandre, blocs optiques, pare-chocs et roues), Ford a installé un nouveau V6 de 3,3 litres (290 chevaux) comme moteur de base et fait plaisir aux amateurs de diesel en ajoutant un V6 Power Stroke de 3,0 litres. Ce dernier épate avec un couple de 440 lb-pi, une capacité de remorquage de 11 400 livres et une consommation moyenne d’à peine 9,5 L/100 km (4x2) ou 10,7 L/100 km (4x2). Toutefois, vu le gros écart de prix entre le diesel et l’essence actuellement, puis l’entretien plus coûteux à prévoir, assurez-vous d’en avoir vraiment besoin (les deux EcoBoost requièrent eux aussi de bons soins).

Antoine Joubert

Revenons sur le V8, car il a été visé par une action collective en 2021 concernant un défaut qui entraînerait une consommation d’huile excessive, une mauvaise lubrification, des cognements du moteur, une performance réduite et des dommages à plusieurs pièces dont les pistons. Vous êtes averti.

Plusieurs rappels

Par ailleurs, comme c’est le cas de la nouvelle génération, l’ancien F-150 a connu son lot de problèmes de qualité et d’ennuis avec la rouille. En outre, la liste des rappels émis par le constructeur à son endroit est assez longue, merci. Inutile de dire que l’inspection mécanique de tout F-150 d’occasion devient capitale et vérifiez aussi que les correctifs recommandés ont tous été apportés sur l’exemplaire qui vous intéresse.

Bon magasinage!