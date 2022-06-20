Chrysler Pacifica d\'occasion : quel prix devriez-vous payer?

La Chrysler Pacifica récolte beaucoup d’éloges de la part de la presse automobile depuis sa création pour l’année-modèle 2017, faisant carrément oublier le multisegment du même nom commercialisé pendant une brève période au cours de la décennie précédente.

Sa grande force est bien sûr de combiner un intérieur chic et polyvalent (merci aux sièges Stow ’N Go!) avec un système hybride rechargeable optionnel qui procure une cinquantaine de kilomètres d’autonomie électrique.

Si la Pacifica vous intéresse mais que vous préférez un exemplaire d’occasion, vous pouvez en trouver un qui répond à vos besoins et à votre budget, mais combien devriez-vous vous attendre de payer? Voyons voir…

Alain Morin

De 2017 à 2022

Premièrement, il est bon de mentionner qu’une Chrysler Pacifica 2022 flambant neuve varie grosso modo entre 52 000 $ et 68 000 $, transport et préparation inclus. Ceci en fait de loin la fourgonnette la plus dispendieuse sur le marché, d’où sa diffusion plus limitée.

En faisant une recherche sur Otogo.ca, vous découvrirez plusieurs dizaines de modèles de Chrysler Pacifica d’occasion à vendre, incluant quelques démonstrateurs 2022 et un peu plus d’exemplaires de l’année 2021, qui coïncide en passant avec une modernisation du véhicule (design rafraîchi, nouveau système multimédia, rouage intégral optionnel, etc.). Comptez par exemple 64 000 $ pour une version haut de gamme Pinnacle hybride avec 13 000 km.

La majorité des Pacifica affichées sont bien sûr des modèles 2017 à 2020. Ici, les prix varient en général de 27 000 $ à 56 000 $. Sachez qu’il est tout à fait possible de dénicher une Pacifica avec moins de 50 000 km au compteur pour un prix inférieur à 30 000 $.

Jeremy Alan Glover

Différentes versions

En termes d’équipement, les versions L et LX représentent l’entrée de gamme, suivies des Touring (incluant Touring-L et Touring Plus) et Limited.

Une des bonnes offres que nous avons repérées est une Pacifica Touring 2019 ayant parcouru tout juste 46 000 km et vendue pour moins de 35 000 $. Elle comprend la climatisation deux zones, un hayon à ouverture assistée, des portes coulissantes motorisées, un système navigation et bien d’autres commodités prisées.

Envie d’une Pacifica hybride? Un exemplaire Touring-L 2020, encore couvert par la garantie initiale du fabricant, est en vente pour juste en-deçà de 50 000 $ bien que son kilométrage ne dépasse pas 25 000 km. Très intéressant.

Dernier point qui mérite d’être soulevé : la nouvelle Chrysler Grand Caravan est essentiellement une Pacifica pré-2021, avec la même mécanique et un équipement comparable. Il s’en trouve parmi les inventaires d’occasion, alors jetez-y un coup d’œil aussi!