Pourquoi votre auto vibre-t-elle quand vous roulez?

Imaginez le scénario suivant : vous rentrez à la maison après une dure journée de travail et vous sentez que votre voiture commence à vibrer dans le volant, dans votre siège ou bien dans les pédales. Le mauvais état des routes ne semble pas être la cause cette fois et le problème persiste, même qu’il s’amplifie au fil des jours suivants.

Qu’est-ce qui se passe?

Ces vibrations sont généralement provoquées par un mauvais parallélisme des roues, des pneus mal équilibrés, une roue faussée ou des composantes de suspension endommagées. Elles nécessitent une inspection par un mécanicien pour repérer la source exacte du problème. Celui-ci risque de vous poser des questions telles que : les vibrations s’empirent-elles en roulant plus vite? Est-ce plutôt à basse vitesse? Où sentez-vous les vibrations précisément? Y a-t-il des bruits suspects qui les accompagnent?

Pneus et roues

Le réflexe initial est de regarder l’état des pneus et des roues. Les premiers sont-ils bien gonflés et les secondes, solidement boulonnées? Avec le temps et les chocs encaissés sur la route (ou bien une pose inadéquate), il se peut que non. Par ailleurs, une usure inégale de la semelle est un signe évident d’un mauvais parallélisme des roues. Ça doit être corrigé rapidement.

Marc-André Gauthier

Suspension et direction

Des composantes de suspension ou de direction instables ou mal serrées finissent souvent et rapidement par occasionner des vibrations dans le volant. Par exemple, des joints à rotule ou des embouts de biellettes usés rendent difficile le bon alignement du véhicule. Une inspection permettra de déterminer leur état et si un remplacement s’impose. Dans la négative, les vibrations proviennent d’ailleurs.

Marc-André Gauthier

Moteur et transmission

Si vous sentez que votre auto vibre même à l’arrêt, c’est au moteur et à la transmission qu’il faut alors porter attention. Dans bien des cas, un support de moteur brisé ou mal fixé s’avère le coupable. L’arbre de transmission mérite aussi un coup d’œil. Sinon, ça peut être aussi bête qu’un ventilateur de radiateur endommagé qui ne se trouve plus dans sa position habituelle.

Terminons en mentionnant que les disques de freins peuvent également engendrer des vibrations dans le volant ou dans la pédale s’ils sont le moindrement faussés. Encore une fois, pour en avoir le cœur net et pour avoir l’assurance de rouler en toute sécurité, une inspection est de mise.