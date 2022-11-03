Financer un véhicule d’occasion : la banque ou le concessionnaire?

Une large proportion des gens ne peuvent se permettre de payer un véhicule d’occasion comptant. De fait, recourir à du financement peut être nécessaire surtout quand la valeur du véhicule est passablement élevée.

En général, il est possible d’obtenir un prêt par le biais d’une institution financière ou d’un concessionnaire automobile. Bien sûr, chaque option a ses propres avantages et inconvénients. Celle que vous choisirez peut dépendre de plusieurs facteurs, notamment votre dossier de crédit.

Taux fixe ou variable

Dans le contexte actuel où les taux d’intérêt ont explosé, les consommateurs sont un peu pris au dépourvu. Choisir l’institution qui offre le meilleur taux est plus important que jamais, donc mieux vaut faire beaucoup de recherches. Les banques et les concessionnaires ont des tarifs différents en fonction de l’année, de la marque et du modèle des véhicules disponibles.

Puis, le type de taux pèse énormément dans la balance. Un taux d’intérêt fixe restera le même, peu importe le nombre d’années qu’il faut pour rembourser le montant total du prêt. À l’inverse, un taux d’intérêt variable fluctuera en fonction du marché, ce qui est un gros pari à prendre.

Conseil : optez pour un véhicule d’occasion certifié. Ceux-ci ont généralement de meilleurs taux d'intérêt et ils sont soumis à des inspections de sécurité rigoureuses, en plus de s’accompagner de meilleures garanties et de privilèges.

Financer par le biais une banque

« Si vous êtes au sein d’une institution bancaire depuis plusieurs années, vous avez sûrement une bonne relation établie avec eux. Vous pouvez vous y rendre à n’importe quel moment de la journée, discuter de votre situation avec un conseiller financer et obtenir de meilleurs conseils qu’avec un simple vendeur de voiture, remarque Caitlin Wood de Prêts Québec. Votre banque sera probablement plus indulgente si vous manquez un paiement, surtout si vous avez un bon bilan avec eux. »

Elle ajoute que la plupart des banques sont également ouvertes à la négociation de la période de paiement, car elles veulent garder leurs clients. Par exemple, si vous désirez accélérer vos paiements en les effectuant toutes les deux semaines au lieu d’une fois par mois, votre banque ne devrait pas y voir d’inconvénient.

Sachez toutefois que les institutions financières ont des règles et des façons de faire plus strictes que les concessionnaires lors de leur processus d’approbation. Entre autres, elles exigent que leurs emprunteurs bénéficient d’un crédit favorable avant de leur accorder un prêt automobile, même s’il s’agit d’un véhicule d’occasion.

Aussi, comme cette approbation peut prendre plusieurs jours ouvrables, vous ne recevrez pas nécessairement votre prêt immédiatement. La solution : obtenir une pré-approbation pour gagner du temps lors de la finalisation de la vente.

Financer par le concessionnaire

L’autre option, évidemment, c’est de financer votre véhicule d’occasion par le biais du concessionnaire lui-même. Le principal avantage est son côté pratique : le processus de demande et d’approbation est plus rapide, vous permettant d’acheter et de repartir avec le véhicule sur-le-champ ou presque.

« Bien que tous les concessionnaires n’offrent pas nécessairement de meilleurs taux d’intérêt que les banques, ils seront probablement disposés à négocier un taux plus raisonnable et à conclure la transaction, explique Caitlin Wood. Les concessionnaires peuvent même vous proposer des bonus tels qu’une garantie plus longue pour améliorer l’entente. Puisqu’ils essaient de faire bouger leur inventaire, les concessionnaires sont plus enclins que les banques à financer les voitures usagées et ainsi d’aider les conducteurs au mauvais crédit. »

En effet, même si vous avez fait une faillite ou eu des défauts de paiement, vous ne devriez pas avoir autant de difficulté à obtenir une deuxième ou une troisième chance au crédit de la part d’un concessionnaire que si vous en faisiez la demande auprès d’une institution financière.

En conclusion, le choix de l’option de financement dépend de votre situation financière. Il est important que vous discutiez à fond avec le prêteur et que vous lisiez tous les petits caractères du contrat. Après tout, c’est un investissement qui peut vous coûter très cher à long terme.