Antirouille : saviez-vous que…?

Il n’y a jamais de mauvais moment pour faire appliquer un traitement antirouille à votre véhicule, mais bien sûr, l’idéal est de ne pas attendre à la saison froide lorsque le cocktail de précipitations météo et d’épandages sur les routes menace le plus l’intégrité de la carrosserie et des composantes du soubassement.

Certains propriétaires de véhicules choisiront un atelier indépendant spécialisé, alors que d’autres se tourneront vers un concessionnaire de leur marque, qui a certainement l’avantage de bien connaître toutes les particularités et spécifications du modèle à traiter, quoique le coût puisse être supérieur. Mieux vaut opter pour un endroit réputé et digne de confiance tout en tenant compte de votre budget.

Voici quelques bons points à retenir…

Saviez-vous qu’il est nécessaire de nettoyer la voiture avant le traitement? Ceci inclut un bon nettoyage du soubassement. Certains lave-autos sont équipés en conséquence, ainsi que certains ateliers qui appliquent l’antirouille. L’application d’une couche d’huile ou de graisse sur de la poussière et de la boue n’est évidemment pas très efficace!

Saviez-vous qu’un antirouille est conseillé même si votre auto est stationnée dans un garage chauffé? Les effets du sel et du calcium est amplifié par les changements rapides de température.

Saviez-vous qu’il est aussi pertinent de faire traiter un véhicule qui commence déjà à avoir un peu de rouille à certains endroits? Si vous souhaitez le conserver à long terme, même si la corrosion a déjà débuté, la couche d’huile ou de graisse appliquée sur la carrosserie va permettre de retarder l’arrivée de la rouille et de faire durer votre voiture plus longtemps.

Saviez-vous que les voitures hybrides et électriques doivent être traitées différemment? En effet, une mauvaise application pourrait entraîner des dommages aux composantes du système électrique.

Saviez-vous que la garantie de plusieurs constructeurs ne couvre pas la rouille de surface? Votre carrosserie peut ne pas être percée mais simplement tachée par la rouille, et il n’y a aucun recours dans ces cas. Et parlant de garantie, cette fois celle sur le véhicule ou le groupe motopropulseur, certaines compagnies avertissent qu’elle pourrait être invalidée en cas de dommages supposément causés par un traitement antirouille mal effectué chez un atelier indépendant. Elles doivent toutefois en faire la preuve, ce qui n’est pas évident.

Saviez-vous qu’un traitement à la graisse représente un meilleur choix? « Quand c’est bien appliqué, c’est le produit le plus résistant. Il ne va pas dégoutter comme l’huile », explique George Iny, président de l’Association pour la protection des automobilistes (APA).

Saviez-vous qu’un antirouille peut couler sur des pièces chaudes, causant une odeur désagréable? Cela arrive fréquemment avec des traitements à base d'huile, mais il ne faut pas vous inquiéter. Une fois que le surplus se sera écoulé, les vapeurs vont disparaître. Stationnez votre véhicule à l'extérieur quelques jours et tout devrait rentrer dans l'ordre.

Saviez-vous que l’antirouille électronique est de loin le moins efficace des traitements? Les spécialistes n’ont jamais pu prouver l’efficacité d’un tel produit sur une voiture bien qu’il ait fait ses preuves sur des produits métalliques possédant de grandes surfaces planes, par exemple des conteneurs à déchets ou des paquebots.