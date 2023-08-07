Méfiez-vous des freins de ces modèles Honda récents

À la recherche d’une Honda Civic d’occasion? Peut-être d’un Pilot, Passport ou Ridgeline presque comme neuf? Attention : la compagnie a émis un rappel sur des modèles récents en raison d’un problème de freinage.

Dans certains cas, le maître-cylindre du frein pourrait se détacher du servofrein, causant une diminution ou une perte complète de la puissance de freinage. Rien pour rassurer le conducteur, bien sûr, et de quoi augmenter considérablement le risque d'accident.

En tout, 12 246 exemplaires pourraient souffrir de ce problème au Canada. Les modèles visés sont les Civic 2020 à 2021, Pilot 2021 à 2022, Passport 2021 à 2023 et Ridgeline 2020 à 2023. En ce qui concerne les deux premiers, on parle de l’ancienne génération.

Honda Canada Inc.

Si vous venez tout juste de faire l’acquisition d’un tel véhicule, Honda vous avisera par la poste et vous demandera de l'amener chez un concessionnaire pour faire inspecter le maître-cylindre de frein et le servofrein. Au besoin, le concessionnaire remplacera les écrous manquants et les pièces brisées du servofrein.

Si vous envisagez l’achat, assurez-vous que les correctifs recommandés par le manufacturier ont été apportés au véhicule. Idem pour tous les autres rappels qui s’appliquent, d’ailleurs.

Par exemple, tous les véhicules nommés ci-dessus, à l’exception de la Civic, peuvent avoir un miroir de rétroviseur extérieur mal fixé et qui menace de tomber. En raison d'un problème d'approvisionnement en pièces, Honda recommande d'amener le véhicule chez un concessionnaire uniquement si le miroir du rétroviseur vibre ou s'il est complètement détaché. Un second avis sera envoyé lorsque les pièces de rechange seront disponibles et que les concessionnaires pourront remplacer le miroir des deux côtés.