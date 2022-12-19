Véhicules d’occasion : qu’ont recherché les Québécois en 2022?

Alors que se termine l’année 2022, l’heure est au bilan. Chose certaine, le marché des véhicules d’occasion a drôlement changé par rapport à ce qu’il était il y a deux ans à peine, toujours sous l’effet des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement et des problèmes de production qui affectent les inventaires de véhicules neufs.

Quels genres de modèles d’occasion les consommateurs québécois ont-ils le plus recherchés en 2022? Pour le découvrir, nous avons analysé les pages les plus consultées sur Otogo.ca depuis le 1er janvier dernier.

Les VUS ont la cote

Sans surprise, les VUS sont le type de véhicule le plus en demande, mais fait étonnant, les berlines arrivent deuxièmes, devançant même les camionnettes. Les voitures à hayon et les modèles sport intéressent ensuite les consommateurs, suivis des coupés et des cabriolets. Les fourgonnettes et familiales sont loin derrière.

William Clavey

Des véhicules d'occasion pas si vieux que ça

Une majorité de gens recherchent des véhicules d’occasion âgés de trois ou quatre ans. Pour les autres, des modèles comme neufs (un an ou deux) sont davantage attirants que ceux qui ont six ans et plus. Un plus faible kilométrage, un meilleur état et une garantie originale du fabricant encore valide peuvent être les raisons.

Parlant de kilométrage, les véhicules d’occasion qui dominent les recherches ont généralement entre 30 000 et 60 000 kilomètres. Il y a quand même beaucoup de pages vues dans chacune des autres tranches allant jusqu’à 100 000 kilomètres, après quoi on observe une baisse marquée et graduelle.

En ce qui concerne les prix, la valeur à la hausse des véhicules d’occasion force encore plusieurs à se questionner sur leur budget. Selon les statistiques d’Otogo.ca, les modèles affichés à 25 000 $ et moins ont été les plus en demande en 2022. Ceux dont le prix reste en dessous de 50 000 $ suscitent également un intérêt notable.

Honda Canada Inc.

Finalement, quelles ont été les marques les plus populaires et les modèles les plus recherchés en 2022? Voici les deux top 10 :

Marques

Modèles

Est-ce que les tendances seront différentes en 2023? On s’en reparle dans un an!