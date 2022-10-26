Les véhicules d’occasion certifiés avec la meilleure valeur en 2022

Une fois de plus, la firme de recherche et d’analyse Vincentric vient de remettre ses prix pour la meilleure valeur parmi les véhicules d’occasion certifiés au Canada. Le tout s’inscrit dans un contexte où le marché est frappé par une forte demande étant donné les problèmes d’approvisionnement et de livraison du côté des véhicules neufs.

Choisis au terme d’une évaluation de plus de 14 000 modèles et configurations, les gagnants sont ceux qui affichent les plus faibles coûts de propriété (frais et taxes, financement, carburant, assurance, entretien, dépréciation, etc.) en fonction de leur prix.

En 2020, Toyota est la marque de voitures qui offre la meilleure valeur pour les modèles d’occasion certifiés selon Vincentric, tandis qu’Audi se classe première chez les voitures de luxe. Du côté des VUS et multisegments, Hyundai est la marque populaire numéro un, alors que Lincoln domine les marques de luxe. Jeep détrône Ford en tant que meilleure marque de camions et 4x4.

Le succès de Toyota s’explique par des modèles comme la Corolla (incluant la Corolla hybride), bien sûr, mais aussi la Prius C et l’Avalon. Pour Hyundai, ce sont les Kona électrique, Venue et Palisade qui s’illustrent dans leurs catégories.

Audi remporte la palme dans les segments où évoluent ses modèles A7, RS 5 et e-tron. À noter que du côté des camionnettes dites « heavy-duty », le Ford F-350 décroche un prix de la meilleure valeur pour une quatrième année de suite.

« Plus de la moitié des véhicules ayant obtenu un prix de la meilleure valeur chez les véhicules d’occasion certifiés au Canada en 2022 sont de nouveaux gagnants, remarque David Wurster, président de Vincentric. Cela démontre que les consommateurs qui magasinent pour un véhicule d’occasion certifié ont plusieurs nouvelles options qui leur permettent d’obtenir la meilleure valeur dans la catégorie. Nos prix peuvent les aider à se concentrer sur certains modèles en fonction de leur budget. »

Pour voir la liste complète des gagnants des prix Vincentric pour la meilleure valeur parmi les véhicules d’occasion certifiés au Canada en 2022, cliquez ici.