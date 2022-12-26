Véhicules électriques : quand et où seront-ils obligatoires?

Les constructeurs automobiles ont des stratégies bien différentes en matière d’électrification. Certains ont une bonne longueur d’avance et se donnent une cible à plus court terme pour ne vendre que des véhicules électriques, alors que d’autres préfèrent ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier et se fixer des objectifs à plus long terme.

Toutefois, dans un effort pour se débarrasser le plus rapidement possible des énergies fossiles, de nombreux gouvernements à travers la planète ont annoncé des mesures et des échéances pour forcer l’industrie à n’offrir que des véhicules neufs dits « zéro émission », qu’ils soient 100% électriques (à batterie ou à pile à combustible) ou encore hybrides rechargeables. Où et à partir de quand exactement? Faisons un petit survol…

Québec

Au Québec, les constructeurs vendant ou louant plus de 4 500 véhicules neufs en moyenne par année sont assujettis à la norme des véhicules zéro émission (VZE), entrée en vigueur en janvier 2018. Ils sont donc obligés d’accumuler des crédits en procurant des VZE ou des véhicules à faibles émissions (VFE) au marché québécois, sans quoi ils s'exposent à des pénalités. Cette cible de crédits est calculée en appliquant un pourcentage au nombre total de véhicules légers que chaque constructeur vend au Québec. L’exigence de crédits est donc variable d’un constructeur à l’autre.

Antoine Joubert

Plus un véhicule a une grande autonomie, plus le constructeur obtient des crédits, ce qui diminue, par conséquent le nombre de VZE qu’il doit vendre pour atteindre sa cible de crédits. Le but de la norme VZE est donc de stimuler le marché automobile pour qu’il développe davantage de modèles et qu’il utilise des technologies sobres en carbone de plus en plus efficaces.

L’exigence de crédits augmentera graduellement d’une année-modèle à l’autre, passant de 22% en 2025 à 65% en 2030 et à 100% en 2035, année où les véhicules neufs à essence seulement ne pourront plus être vendus dans la province.

Frédéric Mercier

Canada

Tout comme le Québec, le gouvernement du Canada s’engage à atteindre un objectif obligatoire de vente de VZE légers de 100% d’ici 2035. Mais avant d’en arriver là, Ottawa a fixé des exigences annuelles croissantes, soit au moins 20% d’ici 2026 et au moins 60% d’ici 2030.

À l’échelle nationale, les nouveaux VZE devraient atteindre 2 millions de ventes annuelles en 2035 et totaliser 12,4 millions d’immatriculations à ce moment, soit environ 40% de tous les véhicules légers sur la route.

Ailleurs dans le monde

Si l’on regarde au sud de la frontière, la Californie fait bien sûr figure de proue dans l’électrification des transports. Ses cibles de ventes de VZE neufs sont légèrement supérieures à celles du Québec, s’élevant par exemple à 35% en 2026 et à 68% en 2030, mais au final, l’objectif de 100% est aussi prévu en 2035.

En fait, 15 autres États ont adopté le modèle californien : Colorado, Connecticut, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Jersey, Nevada, Nouveau-Mexique, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Virginie et Washington. Au niveau fédéral, l’administration de Joe Biden vise 50% de ventes de VZE en 2030.

Traversons maintenant l’océan Atlantique. Le Parlement européen s’est lui aussi entendu pour que toutes les ventes de véhicules légers neufs en 2035 soit des VZE. Il faudra avant cela que les constructeurs réduisent de 55% les émissions de CO2 de leurs véhicules d’ici 2030.