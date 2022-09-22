5 véhicules d’occasion à 300 000 $ à découvrir sur Otogo

Entrée en vigueur le 1er septembre 2022, la nouvelle taxe fédérale sur les véhicules de luxe de 100 000 $ et plus dérange un bon nombre d’acheteurs et de concessionnaires. Bien entendu, cette mesure ne s’applique qu’aux modèles flambant neufs n’ayant jamais été immatriculés.

C’est donc une raison de plus de considérer un véhicule de luxe d’occasion. Le choix ne manque pas, même à très gros prix, mais certains bijoux peuvent s’envoler rapidement car les collectionneurs ont l’œil attentif. Tout de même, nous avons fait un petit survol et identifié cinq véhicules d’exception à 300 000 $ et plus présentement disponibles sur la plateforme d’Otogo. Succomberez-vous à la tentation?

Mercedes-AMG GT Black Series 2021 – 669 790 $

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Le rutilant coupé sport biplace allemand renferme un V8 biturbo de 4,0 litres qui génère pas moins de 720 chevaux et un couple de 590 livres-pied dans sa version Black Series, comme ici. Officiellement, il passe de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes et de 0 à 200 km/h en moins de neuf secondes. Cet exemplaire a roulé moins de 5 000 km. Ses deux pneus arrière sont tout neufs et n’ont jamais encore été usés en piste!

Aston Martin DBS Superleggera 2021 – 398 975 $

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Presque aussi puissante avec ses 715 chevaux, voici une beauté anglaise qui cache un ronflant moteur V12 biturbo de 5,2 litres. Son look tout en noir, à l’exception des étriers de freins massifs peints en jaune, est sublime. L’ancien propriétaire s’est amusé sur quelque 16 000 km avant de la mettre en vente, mais la voiture demeure dans un état impeccable et a passé une inspection complète.

Bentley Continental GT Supersports 2017 – 379 984 $

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La Supersports était la version ultime du coupé Continental GT en 2017, combinant un moteur W12 de 700 chevaux avec plusieurs éléments en fibre de carbone, un gros aileron arrière et un échappement en titane exclusif pour des performances encore plus relevées. Après une bonne séance en piste avec cette bombe, on peut rentrer à la maison dans le confort de ses sièges massants. Celle-ci n’a que 2 300 km dans le corps et revêt une peinture deux tons unique.

Lamborghini Huracán AWD Spyder 2018 – 360 540 $

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Il ne faudrait pas oublier les voitures exotiques italiennes, comme la Huracán. Que ce soit en version coupé ou encore Spyder (décapotable) comme celle-ci, la Lamborghini d’entrée de gamme est une véritable machine de luxe et de performance. L’extérieur blanc on ne peut plus classique contraste avec l’intérieur noir et orange. Les 580 chevaux du V10 atmosphérique de 5,2 litres sont répartis aux quatre roues. L’exemplaire en question n’a roulé en moyenne que 2 000 km par année.

Porsche 911 Turbo S 2021 – 334 900 $

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Enfin, comment ne pas inclure la mythique 911 de Porsche? Plusieurs modèles d’occasion sont à découvrir sur Otogo, dont une ravissante 911 Turbo S 2021 dont la puissance du six cylindres turbo de 3,8 litres (640 chevaux) n’a d’égal que le son (merci à l’échappement sport actif!). Le système qui permet de soulever le devant de la voiture est bien pratique pour ne pas abîmer la carrosserie dans les entrées un peu plus inclinées. Prenez garde que, comme plusieurs Porsche d’occasion, celle-ci vaut passablement plus cher qu’à l’état neuf!