Pourquoi votre moteur de voiture cogne-t-il?

Ce n’est jamais agréable quand une voiture se met à produire des bruits suspects et agaçants. Attendre que le temps passe et que le problème se règle par magie n’est pas la meilleure chose à faire, car la situation pourrait empirer et finir par vous coûter cher.

Les pires bruits sont sans doute ceux qu’émettent le moteur et la suspension, car ils signifient habituellement des troubles sérieux et des entretiens plus importants au garage (ou à la maison si vous avez de très bonnes connaissances en mécanique et disposez des outils appropriés). Mais qu’est-ce qui peut expliquer qu’un moteur cogne, par exemple?

Plusieurs conducteurs se posent cette question – et c’est vrai que ça peut être alarmant en conduisant. Les cognements de moteur sont des bruits graves de nature métallique qui peuvent devenir plus fréquents et prononcés lorsque le régime du moteur augmente.

Parmi les causes les plus courantes, on note un mauvais mélange air-essence ou un mauvais allumage de celui-ci (parfois attribuable à l’utilisation d’essence pas assez riche en octane, à des bougies défectueuses ou à des injecteurs encrassés), un capteur de cognement défectueux (faisant en sorte que le système de contrôle du moteur n’arrive pas à prévenir le cognement), des roulements de bielles endommagés qui font cogner les pistons contre le vilebrequin ou encore une courroie serpentine trop usée ou étirée qui fait mal tourner les diverses poulies reliées au moteur.

Marc-André Gauthier

Des cognements peuvent aussi être causés par un niveau trop faible d’huile à moteur (qui peut entraîner d’autres problèmes et dommages aux composantes), un jeu axial excessif du vilebrequin, voire des boulons de montage du convertisseur de couple desserrés ou manquants.

Notez que certains constructeurs automobiles ont émis des rappels en lien avec des problèmes de moteur incluant un cognement. C’est le cas de Hyundai et de Kia pour plusieurs modèles, qui recommandent de faire mettre à jour le logiciel de commande du moteur.