Pourquoi votre auto tire-t-elle d\'un côté?

Nous avons vu dans un article précédent les raisons pour lesquelles un véhicule peut se mettre à vibrer sur la route et à vous le faire ressentir dans le volant, les pédales ou les sièges, par exemple. Un autre comportement qui dérange en conduisant est lorsque la voiture ne roule pas en ligne droite ou dévie de sa trajectoire, comme si une force la tirait vers un côté ou l’autre de la chaussée.

Ce phénomène peut avoir différentes causes. Voici les principales :

1. Pression des pneus

Si vos pneus de gauche et ceux de droite n’ont pas la même pression d’air, particulièrement à l’avant, il est tout à fait possible que votre auto ne garde pas son cap et tire d’un côté. C’est une autre bonne raison de vérifier périodiquement la pression de vos pneus, idéalement une fois par mois (ou plus si les changements de température sont importants). Attention : des pneus trop gonflés peuvent occasionner d’autres problèmes. Tenez-vous en à la pression recommandée par le fabricant du véhicule.

2. Parallélisme des roues

Bien sûr, un véhicule dont les quatre roues ne sont plus parfaitement parallèles en raison de chocs répétés ou de composantes de suspension/direction endommagées aura lui aussi tendance à tirer d’un côté. Il faut alors réaligner les roues dans un atelier mécanique. Une fois le travail complété, faites un essai routier pour vous assurer que le problème ne se manifeste plus.

Guillaume Rivard

3. Freins

Est-ce que votre voiture tire d’un côté seulement en appuyant sur la pédale de frein? Si oui, c’est signe que les freins ne fonctionnent pas bien. Par exemple, il se peut que les étriers ne relâchent pas complètement les disques, que ces derniers soient faussés ou encore que des durites de freins soient comprimées/affaissées. Une inspection du système de freinage permettra d’éclaircir le tout.

4. Usure

Enfin, des pièces de suspension et de direction trop usées ou abimées peuvent empêcher un véhicule de rouler en ligne droite. Idem pour des roulements de roues qui ont fait leur temps. Généralement, vous entendrez des bruits suspects et vous sentirez des vibrations dans le volant par le fait même. N’attendez plus et visitez un atelier mécanique pour une inspection en profondeur et les remplacements de pièces qui s’imposent.