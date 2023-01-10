Pourquoi votre auto émet-elle de la fumée noire?

Les conducteurs qui négligent l’entretien de leur véhicule s’exposent à toutes sortes de pépins mécaniques. Parmi ceux-ci, de la fumée pourrait s’échapper à un moment ou l’autre, incluant de la fumée noire.

À quel point est-ce dangereux? Quelles sont les causes et les mesures à prendre? Regardons ça de plus près.

Les causes

Règle générale, de la fumée noire qui s’échappe d’un véhicule est le signe qu’il brûle du carburant de manière excessive. Il peut y avoir différentes raisons. En voici cinq :

Filtre à air obstrué – Si de la saleté obstrue le filtre à air du moteur, l’apport d’air frais à ce dernier ne sera pas suffisant et affectera du même coup le mélange air-essence. Capteur d’oxygène défectueux – Ce capteur est justement responsable d’informer le module de commande du moteur sur le mélange air-essence. S’il ne fonctionne pas bien et qu’il manque d’oxygène pour assurer une pleine combustion, de la fumée noire sortira de l’échappement. Segments de pistons endommagés – L’huile à moteur ne doit pas entrer dans la chambre de combustion et les segments de pistons jouent un grand drôle là-dedans. S’ils sont endommagés, le moteur brûlera de l’huile et émettra de la fumée noire. Fuite d’un injecteur – Les injecteurs du moteur s’assurent que le carburant entre directement dans la culasse. Si l’un d’eux présente une fuite, le système de combustion sera affecté et du carbone s’accumulera dans le moteur avant d’être relâché sous forme de fumée. Dépôts dans le moteur – En raison de la chaleur, de la pression du carburant et de l’oxygène dans le moteur, des dépôts de carbone peuvent se former et nuire au bon rendement du moteur. En plus de la fumée noire, des dommages peuvent survenir à des pièces comme les soupapes.

Des solutions

Bon, le mal est fait et vous voyez de la fumée noire s’échapper de votre auto. Que faire? Le meilleur conseil qu’on peut vous donner, c’est bien sûr de vous rendre chez un concessionnaire ou dans un atelier mécanique sans trop attendre.

Voici quelques solutions qui peuvent aider à régler un problème de fumée noire :

Nettoyer les composantes obstruées – Tel que vu plus haut, le filtre à air ne doit pas être obstrué. Il faut le nettoyer (ou le remplacer) et faire de même avec le régulateur de pression de carburant pour être certain d’avoir un bon mélange air-essence. Utiliser des additifs – Dans le cas d’un moteur diesel, ajouter des additifs comme un détergent peut réduire la fumée noire qui sort de l’échappement. Des additifs sont aussi conçus pour l’essence. Remplacer le capteur d’oxygène – Si une inspection permet de voir que le capteur est défectueux, il faudra à coup sûr le remplacer. Vérifier les segments de pistons – Encore là, c’est le travail d’un professionnel. Inspecter puis réparer ou remplacer au besoin les segments de pistons qui laissent passer de l’huile à moteur est crucial.

Évidemment, certains de ces remèdes coûtent beaucoup plus cher que d’autres. Tâchez de suivre le calendrier d’entretien recommandé par le fabricant du véhicule pour éviter de plus gros problèmes… et que votre argent s’envole en fumée!