Qu’elle soit à 3 portes ou 5 portes, voire décapotable, la MINI Cooper de la génération actuelle (2014-présent) est assurément l’un des véhicules les plus amusants à conduire, du moins quand on sait dans quoi on s’embarque!

En effet, avec son espace assez restreint, son rangement limité, son ergonomie particulière et son roulement plutôt ferme, elle ne convient vraiment pas à tout le monde. C’est sans parler de ses coûts d’entretien qui peuvent être élevés, surtout en dehors de la garantie initiale du fabricant. Cela dit, la mauvaise réputation de fiabilité qui colle à la marque dans l’esprit de plusieurs consommateurs ne reflète pas tellement la réalité en ce moment, car une bonne amélioration a été réalisée à ce chapitre dans les dernières années.

Maintenant, la question qui nous intéresse ici est : la MINI Cooper a-t-elle un bon moteur? Rappelons les faits et chiffres : deux options existent, soit un trois cylindres turbocompressé de 1,5 litre qui génère 134 chevaux et un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres qui développe 189 chevaux (Cooper S), 228 chevaux (John Cooper Works) ou encore 301 chevaux (John Cooper Works GP). On exclut la Cooper électrique de même que la version hybride rechargeable de la MINI Countryman.

William Clavey

En raison du prix généralement plus élevé de la voiture, certains se contentent du moteur de base. Sa puissance est certes très modeste, mais le couple de 162 livres-pied conjugué au poids léger de la MINI compense joliment. Ce trois cylindres ne brime pas trop le plaisir de conduire, qui reste supérieur à celui de la plupart des compactes du marché. En outre, sa consommation d’essence moyenne est inférieure à 8.0 L/100 km.

Le réel bonheur, si l’on s’intéresse aux performances, débute avec la Cooper S. Sonorité exaltante et nervosité sous le pied droit sont au rendez-vous, phénomène qui est encore plus accentué avec les versions JCW. Le mode Sport fait une bonne différence, tout comme la boîte manuelle à six rapports – un must pour exploiter au maximum la fougue du moteur, moyennant une pénalité raisonnable à la pompe.

Sachez que les problèmes mécaniques principalement répertoriés ne sont pas directement en lien avec le moteur, mais plutôt au niveau de la transmission, des composantes d’entraînement et de l’électronique, par exemple. Évidemment, c’est une autre histoire si l’on se tourne vers les générations précédentes.

Bref, une MINI Cooper d’occasion récente est un bon achat en ce qui concerne le moteur. Vous devriez avoir beaucoup plus de plaisir à la conduire que de déception à l’entretenir.