L’entretien printanier d’un véhicule, ça ressemble à quoi?

Un bon entretien mécanique et esthétique est la formule gagnante pour prolonger la durée de vie d’un véhicule et augmenter sa valeur de revente. Voyant à quel point les prix des véhicules neufs et usagés ainsi que les taux d’intérêt ont augmenté dans la dernière année, il est justement plus sage et plus payant de conserver sa voiture, son VUS ou sa camionnette plus longtemps.

Bien sûr, la meilleure chose à faire est de suivre le calendrier d’entretien recommandé par le fabricant, c’est-à-dire de respecter les différents intervalles (en temps ou en kilométrage) pour l’inspection et le remplacement de pièces, puis d’utiliser les liquides et les pièces qui conviennent au véhicule.

Aussi, chaque saison est différente et amène des besoins d’entretien différents. L’hiver terminé, à quoi faut-il penser? Voici quelques conseils et rappels sur l’entretien printanier.

AAA

Pneus et mécanique

Lorsque les températures se stabilisent au-dessus de 7 degrés Celsius durant le jour, il est sécuritaire de réinstaller vos pneus toute saison. Profitez-en pour inspecter la bande de roulement et vous assurer que l’usure est toujours uniforme. Dans la négative, le parallélisme des roues pourrait être à corriger lors de votre prochaine visite au garage. Ensuite, vérifiez la pression en tenant compte de la recommandation du manufacturier du véhicule. N’oubliez pas : un pneu sous-gonflé s’use plus vite et augmente inutilement la consommation de carburant.

Il arrive souvent qu’un changement d’huile à moteur s’impose au printemps. Si ce n’est pas votre cas, un examen de routine sous le capot est quand même conseillé. Tâchez par exemple de voir si tous les différents réservoirs sont bien remplis (huile à moteur, liquide de refroidissement, lave-glace, etc.), s’il n’y a pas de rouille et si les filtres sont en bon état.

Généralement facile d’accès sous le capot, le filtre à air du moteur ne doit pas être obstrué par des poussières et impuretés. Commencez par le nettoyer à l’aide d’un aspirateur, ensuite avec de l’eau (mais séchez-le complètement). S’il est trop encrassé, ce sera le temps de le remplacer. N’oubliez pas le filtre à air d’habitacle (souvent accessible derrière le coffre à gants), car avec tout le pollen et les particules dans l’air au printemps et en été, vous en aurez besoin!

Extérieur

Commencez par arroser avec une bonne pression l’ensemble de la carrosserie, les moulures, les jantes, l’intérieur des ailes et, autant que possible, le dessous du véhicule, là où s’incrustent le plus de saletés en hiver.

Ensuite, à l’aide d’un linge doux ou d’une éponge, lavez le tout avec de l’eau savonneuse, puis séchez à l’aide d’un chamois. La cire est à votre discrétion, mais donne des résultats encore meilleurs. D’autre part, un enduit protecteur sur les joints de caoutchouc des portières et du coffre est une bonne idée pour les empêcher de s’assécher et de craquer durant l’été qui s’en vient.

Shell

Vérifiez vos balais essuie-glaces : si vous en aviez installés spécifiquement pour l’hiver, il faut maintenant les changer. Il est très important aussi de repérer les endroits où la rouille tente de s’installer et de s’en occuper rapidement.

Habitacle

L’hiver fini, vous n’avez plus besoin de transporter des sacs de sel, une pelle et des grilles de traction dans le coffre. Vous pouvez également réduire la taille de votre trousse d’urgence pour ne conserver que l’essentiel durant la saison chaude. Faites ensuite le ménage de l’habitacle, incluant les compartiments de rangement. Tous les déchets et items inutiles ajoutent du poids dont votre auto peut bien se passer. Idem pour le support à skis sur le toit, qui en plus accroît la résistance au vent.

Carfax

Naturellement, un gros travail à faire dans l’habitacle au printemps consiste à éliminer le calcium et les petites roches qui se sont accumulés pendant les mois précédents. Ne pensez pas juste aux tapis et à la moquette en dessous : il peut également y en avoir sur les coussins des sièges et au bas des portières.

L’aspirateur est votre premier allié, suivi d’une solution d’eau et de vinaigre (profitez d’une belle journée ensoleillée pour suspendre vos tapis à la corde à linge). Un linge simplement imbibé d’eau chaude suffit pour le tableau de bord, les portières et les sièges en cuir. Ne faites surtout pas usage d’une solution à l’ammoniaque, qui pourrait abîmer le plastique.