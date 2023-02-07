De plus en plus de véhicules avec des problèmes de caméra de recul

La technologie se répand rapidement à travers nos véhicules, pour le meilleur et pour le pire. Les possibilités sont nombreuses, en effet, mais les risques de troubles électroniques aussi. C’est sans parler du faux sentiment de sécurité qui peut en découler parfois.

Depuis le 1er mai 2018, Transports Canada oblige les constructeurs automobiles à installer une caméra de recul sur leurs véhicules neufs de 4 536 kg et moins. C’est génial, mais encore faut-il que ces caméras – et l’écran de bord qui affiche l’image – fonctionnent correctement, chaque fois.

Or, les cas de défaillance semblent se multiplier. Tout récemment, par exemple, près de 40 000 Ford Explorer, Lincoln Corsair et Lincoln Aviator des années-modèles 2020 à 2023 ont été rappelés au Canada parce qu’un problème de logiciel pourrait faire en sorte que l'image de la caméra arrière ne s'affiche pas sur l'écran lorsque la boîte de vitesses est réglée en position de marche arrière, augmentant les risques d'accident.

D’ailleurs, Ford semble éprouver un peu plus de problèmes que les autres compagnies automobiles. En mars 2022, quelque 23 000 Mustang 2015 à 2017 ont été rappelées parce que le fait d’ouvrir et de fermer le couvercle du coffre pouvait endommager les fils qui relient la caméra à l’écran de bord. Aussi, les connexions à l'intérieur de la caméra pouvaient être défectueuses. En septembre 2020, 76 000 VUS et camionnettes subissaient le même sort en raison d’une mauvaise connexion électrique pouvant causer une image déformée ou qui s’affiche par intermittence.

Alain Morin

On se souvient aussi que presque tous les modèles Nissan et Infiniti 2018 et 2019 (126 000 exemplaires au Canada) ont été rappelés. Lorsqu’un conducteur modifie l'affichage de la caméra de recul, il se peut que le système ne retourne pas automatiquement au réglage par défaut en déplaçant le levier de la boîte de vitesses à la position de marche arrière.

Les marques de luxe ne sont pas à l’abri de défauts. Par exemple, Audi a émis un rappel l’automne dernier concernant la quasi-totalité de ses modèles de l’année 2021 (19 000 exemplaires au Canada). Encore là, un problème de logiciel peut faire en sorte que l'image de la caméra de recul ne s'affiche pas sur l’écran.

En tant qu’acheteur de véhicule d’occasion, vous pourriez ne rien constater d’anormal lors de votre essai, car les problèmes sont souvent intermittents et aléatoires. Puis, un beau matin, vous avez la mauvaise surprise de voir que le système fait des siennes ou refuse de coopérer.

Au minimum, consultez la liste des rappels pour le modèle de véhicule qui vous intéresse afin de voir avec le vendeur si les correctifs recommandés par le fabricant ont tous été apportés, incluant pour la caméra de recul. Dans la plupart des situations, il faut se rendre chez un concessionnaire pour faire mettre à jour le logiciel de la caméra ou de l’écran.