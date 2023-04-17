Comment choisir de nouvelles jantes pour votre véhicule

Que ce soit pour des raisons d’esthétique, de performance, de sécurité ou d’entretien, l’achat de nouvelles jantes pour un véhicule est quelque chose qu’il ne faut pas prendre à la légère. Il est important de s’informer et de bien faire ses recherches afin que l’investissement en vaille la peine.

Les jantes en acier sont un choix simple et durable que beaucoup de conducteurs choisissent d’installer en hiver afin de protéger celles en alliage dont leur véhicule est doté normalement. Évidemment, ce sont ces dernières que nous allons couvrir ici.

Les roues en alliage se présentent dans une infinité de styles, de couleurs et de finis. Leurs matériaux (principalement de l’aluminium), leur légèreté, leur moins grande vulnérabilité à la rouille et leur conception plus sophistiquée sont quelques-unes des raisons qui expliquent leur coût supérieur.

Vous cherchez à remplacer les vôtres ou bien celles de la voiture ou de la camionnette d’occasion que vous venez d’acheter? Sachant exactement le modèle du véhicule et la taille de ses roues (l’information se trouve sur les pneus et l’étiquette collée dans le cadre de la portière du conducteur), vous pouvez entamer votre magasinage.

Le département des pièces du concessionnaire est bien placé pour vous assister, mais n’hésitez pas à faire appel à l’expertise des marchands de jantes et de pneus pour obtenir des conseils selon vos besoins. De plus, leurs inventaires sont souvent très exhaustifs. Certains offrent même des outils en ligne qui permettent de visualiser le résultat avant de prendre une décision. Vous pouvez donc explorer toutes les possibilités.

Même taille ou plus grand?

Bien sûr, il peut être possible de choisir des roues de taille différente de celles qui se trouvent présentement sur votre véhicule. Les conseils d’un expert deviennent encore plus importants, car le comportement routier (tenue de route, confort de roulement, etc.) sera modifié. Idem pour la consommation de carburant.

« La plupart des gens ignorent ou ne se rendent pas compte que des jantes plus grosses que celles d’origine alourdissent le véhicule et peuvent même affecter la lecture de leur odomètre, rappelle Kevin Chisholm, spécialiste chez OK Pneus. La vitesse affichée peut être de 8% à 9% inférieure à votre vitesse réelle. Plus la taille du diamètre est importante en comparaison avec l’original, moins la roue effectue de tours par kilomètre. Il vaut mieux conserver un diamètre de jante et de pneus identiques à l’original ou à l’intérieur de 3% afin d’éviter des changements importants à l’odomètre. »

L’importance de l’installation

Idéalement, privilégiez une installation sur place afin que tout soit fait dans les règles de l’art, avec les bons outils. Autrement, assurez-vous d’avoir l’ensemble de quincaillerie qui accompagne vos nouvelles jantes, puisque le matériel est adapté au véhicule et à la jante. Ces ensembles comprennent généralement des écrous autobloquants, des écrous de roues et parfois une clé.

Par ailleurs, certaines jantes permettent d’intégrer des capteurs de pression de pneus universels. Ceux-ci doivent être achetés séparément. Si vous n’installez pas de capteurs sur vos nouvelles jantes, vous ne serez pas en mesure de savoir rapidement si un pneu est sous-gonflé. « Une pression inadéquate provoque une usure inégale et prématurée des pneus, en plus de faire augmenter les risques de dérapage et la consommation de carburant », comme le souligne CAA-Québec.

N'oubliez pas non plus que ces capteurs de pression des pneus doivent être réinitialisés à chaque montage ou démontage pour assurer leur bon fonctionnement.