5 mythes à défaire sur le changement d’huile à moteur

Que vous le fassiez vous-même ou confiez le travail à un atelier mécanique, le changement d’huile à moteur est l’une des tâches d’entretien les plus importantes pour la bonne santé de votre véhicule.

Certains mythes persistent toutefois et il serait bon de remettre les pendules à l’heure. En voici quelques exemples…

1. Il faut changer l’huile tous les 5 000 km

C’était vrai à une certaine époque, mais de nos jours, la technologie des moteurs et de l’huile elle-même a beaucoup évolué. Il n’est pas rare de voir des fabricants qui recommandent des intervalles de 8 000 à 15 000 km entre les vidanges. Le mieux est toujours de vous fier à votre manuel du propriétaire.

2. On peut étirer beaucoup les intervalles

Ce dont on vient juste de parler ne veut pas dire qu’un moteur peut rouler pendant une très longue période sans un changement d’huile. Avec le temps, les propriétés de l’huile se dégradent et celle-ci perd de sa capacité à bien lubrifier les surfaces. Il s’ensuit de la friction qui use davantage les pièces. Vous seriez sage de ne pas trop étirer les intervalles recommandés par le fabricant de votre véhicule.

3. Après l’huile synthétique, impossible de revenir en arrière

Les bénéfices de l’huile à moteur synthétique sont bien documentés. Plusieurs conducteurs choisissent donc cette option lors de leurs vidanges. Toutefois, c’est un mythe de penser qu’il faut toujours continuer avec ce type d’huile à l’avenir. En autant que vous respectiez le grade recommandé par le fabricant du véhicule, vous pouvez alterner sans problème entre l’huile minérale et l’huile synthétique.

4. De l’huile noire doit être changée sans attendre

De l’huile à moteur bien fraîche est typiquement de couleur ambre et translucide, mais chaque cycle de travail la rend plus foncée. Idem pour les additifs présents dans l’huile et les contaminants qui s’y accumulent avec le temps (poussière, saleté, débris métalliques, etc.). Si vous sortez la jauge et voyez que l’huile est noire, pas de panique, surtout si vous avez respecté l’intervalle de vidange recommandé. Mais advenant que vous avez fait subir à votre véhicule des conditions plus intenses et rigoureuses sur une base fréquente, il serait préférable de changer l’huile plus tôt que tard.

5. Le filtre à huile n’est pas bien important

Vous pensez économiser sur le filtre à huile? Mauvaise idée, surtout si vous optez pour de l’huile synthétique. Avec celle-ci, un filtre bon marché vient carrément couper l’efficacité et la durée de vie de l’huile qui a été mise dans la voiture. Lors de votre prochain rendez-vous, il est donc très important d’exiger que le filtre de remplacement convienne à l’huile que vous aurez choisie.