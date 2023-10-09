5 liquides essentiels de votre auto et quand les remplacer

Vous connaissez les huiles essentielles? Non, pas celles pour diffuser un doux parfum à l’intérieur de la maison, mais plutôt ce qui sert au bon fonctionnement d’un véhicule.

Qu’ils jouent un rôle de lubrification ou de refroidissement, ces liquides sont vitaux et leur entretien ne doit pas être négligé. Évidemment, il est recommandé de suivre le calendrier d’entretien du manufacturier. Ces informations se trouvent dans le manuel du propriétaire du véhicule ainsi que sur le site web de la compagnie.

L’huile à moteur arrive en tête de liste et il importe de la remplacer systématiquement. Pour les autres, une vérification annuelle est souvent conseillée, ce qui permet de déterminer si une vidange est nécessaire ou non. Étant exposés aux éléments ou soumis à davantage d’abus, certains liquides se dégradent plus rapidement que d’autres.

Regardons de plus près cinq liquides essentiels de votre auto et les moments où il faut généralement les remplacer :

1. Huile à moteur

Comme mentionné plus tôt, l’huile à moteur est le liquide le plus important – à moins bien sûr de rouler en voiture électrique! Ce n’est plus vrai qu’il faut la changer tous les 5 000 km, car de nos jours, la technologie des moteurs et de l’huile elle-même a beaucoup évolué. Il n’est pas rare de voir des fabricants qui recommandent des intervalles de 8 000 à 15 000 km entre les vidanges. Le mieux est toujours de vous fier à votre manuel du propriétaire. N’abusez pas, toutefois : avec le temps, les propriétés de l’huile se dégradent et celle-ci perd de sa capacité à bien lubrifier les surfaces. Il s’ensuit de la friction qui use davantage les pièces.

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Le choix d’une huile synthétique au lieu de minérale dépend du type de moteur, des conditions d’utilisation et de votre budget, mais sachez que cette huile dure plus longtemps. Vous pourrez ainsi espacer vos changements d’huile. Certaines compagnies vont jusqu'à prescrire des intervalles de 15 000 à 20 000 km entre chaque entretien.

2. Huile à transmission

Comme l’huile à moteur, l’huile à transmission sert à lubrifier les composantes de la transmission. Elle est typiquement de couleur rouge clair. Si vous constatez que le niveau est bas dans le réservoir ou que la couleur devient plus foncée, signe d’une contamination, c’est le temps d’y remédier.

Les intervalles d’entretien varient grandement d’une marque et d’un type de véhicule à l’autre, alors il est d’autant plus important de vérifier le manuel du propriétaire. Sachez que les boîtes manuelles exigent un remplacement plus fréquent (souvent de 48 000 à 72 000 km) que les boîtes automatiques (souvent de 96 000 à 160 000 km).

3. Liquide de freins

Sans ce liquide, le système de freinage ne peut fonctionner et le véhicule ne peut donc s’immobiliser rapidement. Si vous remarquez que la pédale répond moins bien et que les distances de freinage s’étirent, vous devriez procéder à une inspection.

Encore une fois, la durée utile du liquide dépend de l’utilisation du véhicule. Une conduite majoritairement urbaine et qui implique régulièrement des freinages appuyés nécessitera un remplacement hâtif. De façon générale, mieux vaut effectuer une vidange à tous les deux ans ou 40 000 km, en même temps que l’entretien des freins.

4. Liquide de refroidissement

Comme son nom l’indique, ce liquide sert à refroidir le moteur afin de le maintenir à une température de fonctionnement optimale et de prévenir les surchauffes. Il est typiquement de couleur verte, bien que plusieurs autres couleurs existent aussi. Si le niveau se trouve en dessous de l’indicateur minimal dans le réservoir ou que la couleur change, signe d’une contamination, c’est le temps d’y remédier.

Un liquide de refroidissement vert contient des oxydes inorganiques tels que des silicates et phosphates formant une barrière protectrice. Il convient de le remplacer aux 3 à 5 ans. En revanche, un liquide de refroidissement longue durée contenant des carboxylates peut n’avoir jamais à être remplacé.

5. Liquide de servodirection

La direction assistée d’un véhicule a besoin d’une huile de qualité et en bonne quantité pour que la manipulation du volant soit fluide et sans effort. Encore là, ce liquide peut finir par se contaminer et perdre de ses propriétés.

Dépendamment du véhicule et du manufacturier, les intervalles de vidange varient grosso modo de 60 000 à 130 000 km. Le manuel du propriétaire vous éclairera sur cette question.

Oh, et en terminant, n’oubliez pas le liquide de lave-glace! À l’approche de la saison froide, assurez-vous que le vôtre contient un antigel pour résister aux basses températures et songez à garder un bidon plein dans le coffre pour dépanner au moment opportun. En automne et en hiver, le réservoir se vide beaucoup plus vite!