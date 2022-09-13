5 croyances loufoques à propos des véhicules électriques

À la recherche d’un véhicule électrique d’occasion? Vous êtes au bon endroit pour obtenir des conseils d’achat, des détails sur les subventions et connaître les modèles avec la meilleure autonomie.

On pourrait croire que la technologie s’est suffisamment développée et répandue de nos jours pour que Monsieur et Madame Tout-le-monde sachent bien de quoi il est question lorsqu’on parle de véhicules électriques, mais ce n’est malheureusement pas le cas. En effet, il reste encore beaucoup d’éducation à faire et de désinformation à combattre.

La preuve nous vient d’un récent sondage effectué par le site britannique Leasing Options Limited. Avant d’aller dire comme Obélix « ils sont fous ces Bretons », comprenez que des réponses et des résultats similaires pourraient sans doute être observés ici au Québec. Et on rappelle que la province vise à interdire la vente de véhicules uniquement à essence d’ici 2035.

Nissan

Voici cinq croyances loufoques à propos des véhicules électriques qui ressortent dudit sondage :

8% des répondants pensent qu’on ne peut pas rester assis à bord d’un véhicule électrique pendant qu’il est branché et se recharge

Plus de 6% des gens croient que les batteries des véhicules électriques explosent lors d’une collision

5% des gens affirment qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un permis de conduire au volant d’une voiture électrique

4% des gens croient que les véhicules électriques ne peuvent pas aller au lave-auto

Plus de 2% des gens pensent que les véhicules électriques n’ont pas de freins

Incroyable, n’est-ce pas? Certes, une bonne majorité de la population connaît assez bien les véhicules électriques, mais comme on le voit, il y a encore une frange pour qui ces automobiles représentent un mystère, voire un dangereux ennemi.

Tesla

Leasing Options Limited prend la peine aussi de rassurer les gens en expliquant comment les véhicules électriques peuvent faire marche arrière, comment leur freinage fonctionne, le fait qu’ils peuvent rouler sous la pluie sans problème et qu’ils ne sont pas plus à risque d’être frappés par la foudre.

Il existe certainement d’autres croyances loufoques et fausses informations à propos des véhicules électriques. Vous en connaissez? On est curieux de les entendre!