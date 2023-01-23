Véhicules électriques : quels modèles d’occasion ont droit au rabais?

Les longs délais de livraison pour les véhicules électriques vous découragent et vous ne voulez pas attendre? Peut-être devriez-vous songer à un modèle d’occasion!

Certes, vous ne bénéficierez pas de la meilleure autonomie et des dernières technologies disponibles, mais vous pourriez quand même trouver un exemplaire qui répond à vos besoins et à votre budget.

Parlant d’argent, saviez-vous que les acheteurs de véhicules électriques d’occasion ont eux aussi droit à une subvention du gouvernement du Québec en vertu du programme Roulez vert? Depuis le 1er juillet 2022, le montant s’élève à 3 500 $ (auparavant 4 000 $), soit la moitié du rabais accordé à ceux qui choisissent un modèle neuf.

Il est possible d’obtenir ce rabais auprès du concessionnaire. Si celui-ci ne vous l’offre pas sur votre contrat, vous pouvez choisir de transmettre vous-même la demande au programme Roulez vert.

Naturellement, les véhicules électriques d’occasion ne sont pas tous admissibles. Certains critères doivent être respectés :

Être acheté auprès d’un concessionnaire d’automobiles ayant un établissement au Québec;

Être immatriculé pour la première fois au Québec (donc en provenance de l’extérieur du Québec) et n’avoir jamais reçu de rabais pour véhicule neuf dans le cadre du programme Roulez vert;

Être immatriculé au nom du demandeur;

Être muni d’une batterie ayant une capacité de 4 kWh ou plus;

Être associé à une marque, un modèle et une version du plus récent véhicule neuf équivalent dont le PDSF est inférieur à 60 000 $ si le véhicule d’occasion est immatriculé à partir du 1eravril 2020;

Être âgé de trois ou quatre ans, selon son année-modèle par rapport à l’année civile de sa date d’immatriculation au nom du demandeur;

Être pourvu d’une garantie pour véhicule neuf d’origine honorée au Québec, ce qui inclut les critères applicables à la batterie;

Être inspecté afin d’évaluer la capacité résiduelle de la batterie par rapport à la capacité initiale.

Frédéric Mercier

Suivant le critère que le véhicule doit être âgé de trois ou quatre ans, seuls les modèles des années 2019 et 2020 sont présentement admissibles. Voici donc à quoi ressemble la liste :

BMW i3 2019-2020 (excluant i3 REX)

BMW i3s 2020

BYD E6 2020

Chevrolet Bolt EV 2019-2020

Hyundai IONIQ électrique 2019-2020

Hyundai Kona électrique 2019-2020

Kia Niro EV 2019-2020

Kia Soul EV 2019-2020

MINI Cooper SE 2020

Nissan LEAF 2019-2020

smart fortwo electric drive 2019-2020

Tesla Model 3 2019 (Autonomie moyenne ou Autonomie étendue)

Tesla Model 3 2020 (Autonomie standard et Autonomie standard Plus)

Volkswagen e-Golf 2019-2020

Notez que les véhicules électriques d’occasion des marques Kia, smart et Volkswagen en provenance des États-Unis ne sont pas admissibles, car la garantie pour véhicule neuf d’origine n’est pas honorée lorsque le véhicule est transféré au Canada.

Enfin, un dernier point important : alors que les véhicules électriques neufs ont aussi droit à une subvention du gouvernement fédéral (5 000 $), ce n’est malheureusement pas le cas pour les modèles d’occasion ayant déjà été immatriculés.