Toyota Corolla d’occasion : quel prix devriez-vous payer?

La Toyota Corolla est maintenant la voiture la plus vendue au pays, ayant mis fin en 2022 au règne de la Honda Civic qui durait depuis 24 ans. Incroyable n’est-ce pas? Ça s’explique notamment par le prix de la Civic qui a explosé au cours des dernières années, alors que la Corolla continue d’offrir des versions de base à prix plus raisonnable.

Mais ça, c’est pour les acheteurs de voitures neuves. Qu’en est-il dans l’usagé? Si vous êtes à la recherche d’une Toyota Corolla d’occasion, lisez ce qui suit pour découvrir le montant que vous devriez vous attendre à payer.

D’abord, comme on le dit souvent dans ce genre d’article, il faut savoir que la valeur de revente déjà excellente de la Corolla a été amplifiée comme bien d’autres par le contexte découlant de la pandémie et des difficultés d’approvisionnement dans l’industrie automobile. Mentionnons aussi, à titre de référence, qu’un exemplaire 2023 flambant neuf se vend aujourd’hui à partir de 25 464 $ en format berline et de 26 261 $ en format à hayon, transport et préparation inclus dans les deux cas.

Si on débute avec la génération actuelle lancée au tournant de la décennie, une recherche sur Otogo.ca nous apprend qu’une Corolla Hatchback coûte généralement plus de 22 000 $ même pour un exemplaire 2019 pouvant frôler les 100 000 km. Elle ne dépasse toutefois pas vraiment les 30 000 $, quelle que soit l’année ou la finition.

William Clavey

C’est grosso modo le même constat du côté de la berline, sauf pour ce qui est de sa variante hybride. Cette dernière s’affiche presque toujours au-dessus de 30 000 $, mais n’oublions pas qu’elle fait économiser beaucoup d’argent à la pompe avec sa consommation moyenne de seulement 4,5 L/100 km (au lieu de 6,8 à 7,4 L/100 km).

Maintenant, portons notre attention sur la génération précédente de la Corolla, celle qui a vu le jour pour l’année-modèle 2014. Dans l’ensemble, les prix varient de 10 000 $ à 26 000 $. Comprenez bien cependant que les exemplaires qui se trouvent au bas de cette fourchette ont souvent un kilométrage assez élevé, soit environ 200 000 km ou plus. Bon, ce n’est pas un si gros problème dans le cas de cette Toyota, dont la fiabilité et la durabilité sont bien connues.

Toyota.

Une offre intéressante que nous avons repérée est une Corolla LE 2014 en bonne condition avec boîte automatique (CVT) et sièges avant chauffants. Elle revendique 93 000 km et se vend pour moins de 15 000 $.

Vous aimeriez payer moins cher? La Corolla de 2009 à 2013 varie en général de 7 000 $ à 12 000 $. Bonne nouvelle : il est possible de dénicher des exemplaires dont le kilométrage est encore très raisonnable. Et pour les amateurs de voitures anciennes, nous avons trouvé à Granby une Corolla 1986 à hayon magnifiquement préservée malgré ses 161 000 km. Elle pourrait être à vous pour 9 000 $.

Bon magasinage!