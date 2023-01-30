Toyota Camry 2012-2017 : quoi savoir avant d’acheter?

Les berlines intermédiaires se meurent, mais elles ne disparaîtront pas complètement. Pouvez-vous imaginer un monde sans la Toyota Camry? C’est la reine des ventes de sa catégorie, au Canada comme aux États-Unis, grâce à une gamme complète et diversifiée ainsi qu’une solide réputation de confort et de fiabilité.

Une nouvelle génération est attendue pour l’année-modèle 2024, mais ne nous tournons pas vers le futur maintenant. Si vous êtes ici, c’est pour mieux vous renseigner sur les modèles Camry d’occasion. Plus précisément, voici ce que vous devriez savoir avant d’acheter une Toyota Camry 2012 à 2017…

Bien évidemment, personne ne choisit la Camry pour son design, alors ne nous y attardons pas. Ce qui se trouve sous le capot est plus intéressant, à savoir un moteur à quatre cylindres de 2,5 litres ou, dans les versions plus haut de gamme seulement, un V6 de 3,5 litres. Tous les deux sont jumelés à une transmission automatique à six rapports. Le premier développe un modeste 178 chevaux et le second est franchement convaincant avec ses 268 chevaux. Leur consommation moyenne se chiffre respectivement à 8,2 et 9,4 L/100 km.

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Pour plus d’économie d’essence, il y a la Camry hybride, qui marie le quatre cylindres en question avec un moteur électrique et une transmission à variation continue. En échange de 200 chevaux, elle brûle moins de 6 L/100 km, ce qui est génial.

Si votre budget est limité, sachez que la version de base LE possédait des roues de 16 pouces et que des items comme les sièges avant chauffants et le toit ouvrant étaient optionnels. Le coffre de 436 litres est bien apprécié. Notez toutefois que celui de la Camry hybride est réduit à 371 litres en raison de la présence de la batterie qui alimente le moteur électrique.

Pour l’année-modèle 2015, Toyota a apporté quelques changements de mi-génération. Sur le plan technique, on note davantage de points de soudures autour des portières, question d’assurer une plus grande rigidité. Aussi, les trains avant et arrière ont gagné 10 mm en largeur. La mécanique, pour sa part, est demeurée inchangée quoique la direction de tous les modèles a été revue pour la raffermir. De même, les réglages de suspension ont également été modifiés pour un peu plus de fermeté et d’agrément de conduite, surtout dans la nouvelle version XSE à vocation sportive.

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Les parties avant et arrière de la Camry ont été redessinées, tandis que l’insonorisation de l’habitacle a été améliorée de 30% selon Toyota, notamment en utilisant de nouveaux caoutchoucs autour des portes et plus de matériel isolant au niveau du plancher.

La Toyota Camry est réputée pour être fiable, mais quels sont les principaux problèmes de la génération 2012 à 2017? Plusieurs propriétaires se sont plaints d’un mauvais fonctionnement du climatiseur occasionnant parfois des odeurs désagréables, voire de la moisissure. D’autres ont connu des ennuis avec la transmission automatique et le convertisseur de couple, allant jusqu’à exiger un remplacement dans certains cas. Ça devrait être corrigé sur l’exemplaire que vous songez à acheter, mais mieux vaut vérifier pour éviter de mauvaises surprises.

Bon magasinage!