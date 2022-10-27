Nouveaux parents : que faut-il considérer dans l’achat d’un véhicule?

Devenir parent, ça change une vie! Naturellement, on veut ce qu’il y a de mieux pour notre enfant – pour son bonheur, son confort et sa sécurité. Et ça implique un bon moyen de transport adapté aux besoins de la famille.

Que vous magasiniez pour un véhicule neuf ou d’occasion, voici quelques points à surveiller et éléments à considérer en faisant vos recherches et en essayant divers modèles…

Espace dans le coffre

Sans doute la première chose à laquelle on pense, comment faire pour transporter poussette, parc, sac à langer, jouets et tous les autres trucs indispensable pour bébé lors des sorties et voyages? Évaluez bien votre attirail et cherchez un véhicule dont le coffre sera suffisamment large et profond pour tout contenir. L’idéal est de faire des tests chez le concessionnaire pour être certain de votre choix.

Graco

Accès aux places arrière

L’ouverture des portières doit être grande et la banquette arrière à la bonne hauteur pour vous permettre d’installer un siège de bébé et y déposer/prendre votre enfant facilement. Après tout, ce sont des gestes que vous allez répéter quotidiennement, même plusieurs fois par jour. Ce n’est pas le temps de se cogner la tête ou de se donner un tour de rein!

VeryWell

Fixations pour sièges

Lors de votre essai, vérifiez s’il est facile d’accéder aux ancrages LATCH pour fixer un siège de bébé. Mine de rien, ça peut faire une bonne différence. Parlant de fixations, il n’est pas toujours nécessaire d’enlever un siège de bébé installé à la deuxième rangée pour avoir accès aux places de troisième rangée, par exemple. Certaines compagnies comme Nissan/Infiniti ont développé des mécanismes qui permettent d’incliner et de glisser le siège de deuxième rangée même avec un siège de bébé en place. Pratique!

Nissan

Alerte d’occupant arrière

Vous voudrez certainement que votre nouveau véhicule soit sécuritaire sur la route, mais aussi à l’arrêt. Plus précisément, on fait référence ici au système d’alerte d’occupant arrière qu’on retrouve dans certains modèles récents. Celui-ci déclenche un avertissement sonore et/ou un message visuel une fois le moteur éteint pour rappeler aux conducteurs parfois distraits de jeter un coup d’œil à la banquette en sortant du véhicule. Un enfant oublié dans la voiture est un cauchemar que personne ne devrait vivre.

GM

Les petits extras

Enfin, il y a des véhicules qui en font un peu plus que les autres pour accommoder les passagers arrière, incluant les tout-petits, et rassurer les parents. Par exemple, le Hyundai Santa Fe possède des pare-soleil à même la portière – il suffit de tirer vers le haut et de l’accrocher au cadre supérieur de la vitre – donc pas besoin d’en installer avec des ventouses qui finissent souvent par décoller. Par ailleurs, certaines Honda Odyssey sont munies d’un système appelé CabinWatch qui, à l'aide d'une caméra, permet de garder un œil sur les enfants à l’arrière, le jour comme la nuit, via l'écran central. Ainsi, inutile de se retourner continuellement pour voir si tout est correct derrière.

Honda