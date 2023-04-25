Mercedes-Benz Classe C 2015-2021 : quoi savoir avant d’acheter?

La Mercedes-Benz Classe C est l’une des vedettes de la catégorie des voitures compactes de luxe. Les consommateurs sont attirés par sa qualité, son raffinement, son confort et son prestige, et ça se reflète dans les ventes. Ironiquement, c’est aussi l’un des véhicules que les gens gardent le moins longtemps, souvent parce qu’ils désirent se procurer un autre exemplaire flambant neuf.

Maintenant qu’une nouvelle génération est arrivée sur le marché, vous laisserez-vous quand même tenter par une Mercedes-Benz Classe C d’occasion? Voici ce que vous devez savoir en gros sur le modèle antérieur, commercialisé de 2015 à 2021…

Pour sa quatrième itération, la Classe C s’est éloignée de son éternelle rivale (la BMW Série 3) en se concentrant sur les attributs qui font le succès de Mercedes-Benz : le confort et le luxe. Plus longue et plus large que sa devancière, elle s’est amenée avec des lignes qui ne sont pas sans rappeler celles de sa grande sœur, la Classe S.

Ceux qui aiment avoir du choix sont servis, car cette génération de la compacte allemande s’est déclinée en quatre formats, soit berline, coupé, cabriolet et familiale (tous n’ont pas été offerts en même temps), ainsi qu’avec de multiples configurations mécaniques.

Michel Deslauriers

On retrouve en effet un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres développant 241 chevaux (C300 4MATIC), un V6 turbocompressé de 3,0 litres qui produit jusqu’à 362 chevaux (C450 AMG 4MATIC et C43 AMG 4MATIC) ainsi qu’un V8 biturbo de 4,0 litres générant 469 chevaux (C63 AMG) ou 503 chevaux (C63 AMG S). L’appellation 4MATIC, bien sûr, désigne le rouage intégral de Mercedes-Benz.

La puissance est contrôlée par une boîte automatique à sept ou neuf rapports selon la version. Et pour ce qui est de la consommation de carburant, ça varie de 9 à 12,1 L/100 km en moyenne, donc la pénalité n’est pas si grande pour choisir le moteur le plus puissant. Naturellement, c’est de l’essence super que demande Mercedes-Benz. Sachez aussi que certaines rivales se montrent plus écoénergétiques que la Classe C.

Au niveau du chargement, le maximum disponible se trouve dans la familiale, mais ses 490 litres sont à peine plus que la berline, qui possède un coffre de 455 litres. La première totalise cependant 1 510 litres en repliant la banquette arrière. Le coupé peut transporter 355 litres et le cabriolet, seulement 285 litres… quand le toit est en place.

Michel Deslauriers

La Classe C a fait l'objet de mises à jour pour l’année-modèle 2019 : nouveaux feux et pare-chocs, nouvelles garnitures intérieures, instrumentation entièrement numérique en option et les tout derniers systèmes d'aide à la conduite qui rendent la voiture semi-autonome dans certaines situations. En outre, la puissance des moteurs à quatre et à six cylindres a grimpé respectivement à 255 et 385 chevaux.

L’équipement de série a été bonifié pour 2020, puis les consommateurs pouvaient ajouter entre autres des boiseries, des sièges ventilés, une chaîne audio Burmester et des dispositifs de sécurité avancée. Par contre, pas d’interface multimédia avec système MBUX de Mercedes-Benz – il faut pour ça se tourner vers la nouvelle génération.

Enfin, vous devez savoir que la fiabilité n’est pas vraiment une force de la Classe C, que ses coûts d’entretien sont passablement élevés et qu’elle fait partie des véhicules avec la plus longue liste de rappels. Voilà de gros drapeaux rouges dont il faut vous méfier avant l’achat.

Une inspection complète est primordiale, en plus de vous assurer que les correctifs de rappels ont tous été effectués. Les exemplaires plus récents et en meilleure condition ne sont pas si difficiles à trouver puisque plusieurs propriétaires de Classe C neuves échangent la leur après une courte période. Ça signifie aussi qu’ils risquent d’être encore couverts par la garantie initiale du fabricant de 4 ans/80 000 km.

Bon magasinage!