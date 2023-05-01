Meilleurs pneus toutes saisons 2023 : quelques suggestions

L’hiver est maintenant loin derrière nous et vous avez certainement déjà effectué votre changement de pneus saisonnier. Quoi qu’il en soit, nous voulons ici répéter notre exercice de vous suggérer quelques-uns des meilleurs pneus sur le marché.

Pour ce faire, notre équipe a fait des recherches et consulté différents classements de pneus d’été et toutes saisons pour 2023, tant du côté des voitures que des VUS. Voici donc des modèles qui retiennent l’attention et qu’il vaut mieux prioriser lors du magasinage. Notez que nous avons identifié un seul pneu par marque question de mieux refléter l’offre disponible.

Michelin Defender2

Le Michelin Defender2 a été conçu pour offrir un niveau de confort optimal pour les déplacements quotidiens comme pour les longs trajets. Grâce à sa technologie EverTread, il se montre aussi très durable. Outre son excellente adhérence sur surface sèche et mouillée, il présente une faible résistance au roulement qui permet de réduire la consommation de carburant.

Pirelli P4 Persist Plus

Dernier modèle de sa gamme de pneus toutes saisons longue durée, le Pirelli P4 Persist Plus est un choix durable qui sait marier un grand confort de roulement avec une bonne stabilité. Il peut atteindre un kilométrage élevé, mais son prix demeure très compétitif. Le P7 All Season Plus III est un nouveau produit qui serait à considérer également.

Toyo Versado Noir

Convenant parfaitement aux berlines et aux coupés haut de gamme, le Toyo Versado Noir se démarque avec une bande de roulement dont la durée de vie est 30% supérieure à celle de la concurrence directe. Puis, sa conception asymétrique est conçue pour livrer une traction optimale sur chaussée sèche, mouillée et même verglacée. C’est un très bon choix aussi en matière de confort et de conduite silencieuse.

Continental Pure Contact LS

Destiné surtout aux véhicules de luxe à caractère sportif, le Pure Contact LS allie performance et tenue de route de façon exceptionnelle. Il est réputé pour offrir le meilleur freinage de sa catégorie et une maniabilité réactive dans des conditions sèches ou humides. N’oublions pas ses technologies EcoPlus + et Comfort Ride qui améliorent respectivement la durabilité et la douceur de roulement.

Yokohama Avid Ascend GT

Yokohama a le don de rassurer les conducteurs en toutes saisons avec son pneu Avid Ascend GT. Son roulement est agréablement stable et silencieux. La technologie TriBLEND lui assure une bonne empreinte au sol, alors que l’épaulement adaptatif lui permet d'être très solide sur la route. Son côté silencieux et sa longévité sont également dignes de mention.

BFGoodrich All-Terrain T/A KO2

Quand vient le temps de sortir des sentiers battus, le BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 est un pneu toutes saisons aux performances remarquables sur tous les types de terrains, sans parler de sa durabilité. Les rainures profondes et les blocs bien dessinés de sa bande de roulement favorisent une excellente traction sur les sols secs et mouillés, alors que la technologie CoreGuard l’aide à résister aux crevaisons.

Rappelez-vous en terminant que l’achat de pneus toutes saisons « bon marché » est rarement une solution avantageuse, même en ces temps d’inflation. L’économie à court terme est souvent effacée par un remplacement plus hâtif, sans parler des performances réduites. Mieux vaut toujours choisir la qualité. À cette fin, n’hésitez pas à consulter les spécialistes aussi bien chez les détaillants de pneus que chez les concessionnaires.