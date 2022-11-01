Comment bien faire l’essai routier d’un véhicule d’occasion

Malgré la popularité grandissante des transactions en ligne et à distance, les acheteurs de véhicules ne devraient jamais sauter l’étape de l’essai routier. En fait, quand il est question d’un véhicule d’occasion, c’est même capital.

En effet, il s’agit du moyen numéro un pour évaluer à quel point le véhicule convient à nos besoins, à notre style de conduite et à notre mode de vie, puis voir ce qui fonctionne bien et ce qui semble clocher. Ne vous fiez pas qu’à la parole du vendeur ou à un rapport d’inspection!

Ici, nous allons vous donner quelques bons conseils pour que votre essai routier soit utile et concluant dans votre processus d’achat. Prêt? C’est parti.

Deux têtes valent mieux qu’une

Demandez à un parent ou à un ami de vous accompagner lors de votre essai afin de tester différentes caractéristiques et fonctionnalités, de vous aider à repérer les signaux d'avertissement et de prendre des notes. C’est également important que toute autre personne qui aura à conduire le véhicule ait la chance de s'asseoir dans le siège du conducteur.

Une bonne planification

En sachant ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas retrouver dans le véhicule, ce sera plus facile d’y voir le moment venu. Apportez une liste de vérification avec vous et passez chaque élément en revue pendant votre essai. Vous devriez par ailleurs avoir prévu un trajet qui vous permettra de tester le comportement du véhicule dans différentes conditions, comme sur l'autoroute, dans une circulation plus dense, sur un chemin accidenté ou de gravier, etc.

Avant de prendre la route…

Ne soyez pas trop pressé de prendre la route! Ouvrez les portières et le coffre, vérifiez la facilité d’accès et de chargement, montez sur les marchepieds, jouez avec les différents accessoires, mettez à l’épreuve le climatiseur ou les sièges chauffants, etc. Surtout, familiarisez-vous avec les commandes et la position de conduite.

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Se faire une impression réaliste

Oui, c’est une bonne idée de tester les capacités, pour ne pas dire les limites, du véhicule d’occasion qui vous intéresse, mais votre essai routier doit d’abord et avant tout être le reflet de votre style et de vos habitudes de conduite. Autrement dit, conduisez et utilisez l’auto comme vous le feriez normalement. Ne vous laissez pas emporter par les émotions – c’est le moment de demeurer rationnel et attentif pour bien évaluer le comportement du véhicule.

Des tests dans un endroit sécuritaire

En plus d’emprunter différentes routes, tâchez de trouver un endroit sécuritaire où vous pourrez tester, par exemple, la force de freinage, la capacité d’évitement et les manœuvres de stationnement. Avertissez vos passagers afin qu'ils puissent bien se tenir en prévision d'un arrêt ou d’un virage brusque. Si les réactions du véhicule ou les sensations au volant vous dérangent ou vous laissent perplexe, notez-les pour en parler au concessionnaire ou à un mécanicien dans le cadre d’une inspection avant l'achat.

En cas de doute, un nouvel essai s’impose

Si votre essai a été trop court ou s’il s’est déroulé le soir, à la noirceur, rien ne vous empêche de demander à refaire un essai à un autre moment. Certains points auraient pu vous échapper ou bien un autre membre de votre famille pourrait vouloir évaluer le véhicule à son tour. Pour qu’un essai routier soit concluant, jusqu'à 30 minutes peuvent s’avérer nécessaires, alors prenez votre temps!