3 bonnes raisons de choisir un Mitsubishi Outlander d’occasion

Quand vient le temps de magasiner un VUS compact, les consommateurs ont l’embarras du choix. Ce type de véhicule est extrêmement prisé au Québec grâce à une judicieuse combinaison d’espace, de polyvalence et d’économie de carburant.

Si les Toyota RAV4 et Honda CR-V dominent le marché, il est important de regarder d’autres modèles avant de prendre une décision. Pourquoi pas le Mitsubishi Outlander? Si la devanture polarisante de la nouvelle génération lancée pour 2022 ne vous plaît pas, vous pourriez considérer l’ancienne.

Voici trois bonnes raisons de choisir un Mitsubishi Outlander d’occasion…

Un V6 capable de tirer

Alain Morin

Alors que tous les VUS compacts de marques populaires adoptent maintenant des moteurs à quatre cylindres (parfois trois!) afin d’abaisser leur consommation, leur capacité de remorquage s’en trouve réduite. On parle généralement de 1 500 à 2 000 livres.

Or, jusqu’en 2021, l’Outlander était disponible avec un V6 de 3 litres développant 224 chevaux et capable de tirer des charges allant jusqu’à 3 500 livres. Pour une famille adepte de camping qui possède une roulotte, mais ne veut pas d’un VUS intermédiaire, c’est une belle option. Qui plus est, la fiabilité et la durabilité sont au rendez-vous.

Trois rangées de sièges

Mitsubishi

Cette même famille peut avoir trois enfants ou plus et donc vouloir une troisième rangée de sièges. Encore là, il n’est pas nécessaire de se tourner vers un VUS intermédiaire, puisque l’Outlander offre jusqu’à sept places. Attention : celles d’en arrière sont assez restreintes et ne conviennent qu’à des enfants. Lors d’un long voyage sur la route, il faut prévoir quelques pauses pour se dégourdir les jambes!

Néanmoins, ces sept places peuvent s’avérer bien pratiques dans diverses situations, comme pour transporter une partie de l’équipe de soccer de fiston. N’oublions pas de mentionner que le volume intérieur dépasse la moyenne de la catégorie, incluant lorsque la troisième rangée est repliée.

La garantie de Mitsubishi

Mitsubishi

Mitsubishi n’a pas d’égal au chapitre de la garantie sur ses véhicules neufs. Il est question de cinq ans ou 100 000 km pour l’ensemble du véhicule et 10 ans ou 160 000 km pour le groupe motopropulseur.

Les Outlander d’occasion que vous verrez risquent fort de conserver une partie de cette garantie initiale du fabricant. Autrement dit, pas besoin d’acheter une garantie prolongée pour rouler l’esprit tranquille.