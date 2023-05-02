10 bons véhicules d\'occasion de l\'année 2018 à considérer

Les véhicules d’occasion âgés de cinq ou six ans représentent souvent un très bon choix, même s’il ne reste plus aucune portion de la garantie initiale du fabricant (à moins d’opter pour un modèle Mitsubishi, par exemple, dont le groupe motopropulseur est couvert pendant 10 ans ou 160 000 km).

Par conséquent, choisir un véhicule réputé pour sa qualité et sa fiabilité est une sage décision – au même titre que de se référer aux Meilleurs achats annuels du Guide de l’auto.

Nous avions déjà fait cet exercice avec des véhicules de l’année-modèle 2016. Maintenant, voici 10 candidats de l’année-modèle 2018 que vous devriez envisager en priorité.

Honda Accord

Entièrement redessinée pour 2018, l’Accord avait été élue « Nouvelle voiture de l’année » par Le Guide de l’auto. Très spacieuse, confortable et agréable à conduire, surtout avec le moteur turbo de 2 litres développant 252 chevaux, c’est un choix fiable et sécuritaire aussi. Mentionnons les nombreuses aides à la conduite.

Nissan Micra

Un des produits les plus fiables de la famille Nissan, très simple sur le plan technique et particulièrement amusant à conduire, la Micra est une voiture dont les coûts de possession sont minimalistes et avec une faible dépréciation, dans la mesure où l’entretien est fait de façon adéquate.

Nissan

Chevrolet Bolt EV

Oui, GM l’abandonne à la fin de 2023. Oui, tous les exemplaires 2017 à 2022 ont été rappelés pour remplacer la batterie à haute tension en raison d’un risque d’incendie. Mais ça veut dire qu’une Bolt EV d’occasion devrait avoir une batterie neuve, exempte de défauts et toujours capable de livrer une autonomie de plus de 400 km. Pour le reste, cette petite voiture électrique est un choix sensé.

Subaru Outback

Une excellente alternative aux VUS conventionnels, l’Outback plaît aux familles tant sur la route que sur les chemins plus difficiles. Très spacieuse et polyvalente (plus de 2 000 litres de chargement avec la banquette repliée), cette familiale surélevée et robuste s’avère aussi d’une durabilité remarquable. Bien qu’assoiffé de carburant, optez de préférence pour le six cylindres de 256 chevaux.

Subaru

Mazda MX-5

La génération actuelle de la MX-5 date de 2016 et figure année après année parmi les meilleures sportives sur le marché. Sa combinaison d’agrément de conduite, d’économie d’essence et de fiabilité est difficile à battre. Certes, l’habitacle ne convient pas à tous les gabarits, mais si vous ne vous y sentez pas trop à l’étroit, cette petite Mazda vous procurera beaucoup de satisfaction en été.

Audi Q5

Élu « Nouveau VUS de l’année » par Le Guide de l’auto en 2018, le Q5 est depuis ce temps la référence dans la catégorie des VUS compacts de luxe. Son superbe moteur de 2,0 litres, son design réussi, son habitacle spacieux et raffiné ainsi que son comportement routier exemplaire en sont quelques raisons.

Audi Canada

Chevrolet Tahoe

Dans le segment des VUS pleine grandeur, plusieurs pensent au Toyota Sequoia pour sa fiabilité, mais sachez que le Tahoe 2018 est celui qui affiche le moins grand nombre de problèmes par 100 véhicules selon une étude de J.D. Power. Un peu moins lourd que le Suburban, il peut remorquer davantage, soit jusqu’à 8 600 livres, lorsque convenablement équipé.

Toyota Tacoma

Entièrement redessiné en 2016, le Tacoma est une camionnette increvable à défaut d’être la plus raffinée ou polyvalente. Son V6 de 3,5 litres développant 278 chevaux est le moteur à privilégier, lui dont la capacité de remorquage peut aller jusqu’à 6 500 livres dans certaines versions. Une forte valeur de revente rend toutefois le Tacoma plus cher que ses rivaux.

William Clavey

Honda Ridgeline

Le Ridgeline est certainement une autre camionnette d’occasion à envisager, lui qui offre des caractéristiques uniques dans son segment, comme le hayon s’ouvrant vers le bas ou sur le côté ainsi que le coffre de rangement sous le plancher de la caisse. Il se conduit davantage comme un VUS, son équipement de sécurité est généreux et sa fiabilité, supérieure à la moyenne.

Toyota Sienna

Besoin d’une fourgonnette? À moins de vouloir un modèle hybride (Chrysler Pacifica), il n’y a pas de choix plus fiable ni plus sécuritaire que la Sienna, études à l’appui. L’espace de chargement intérieur peut dépasser les 4 200 litres. Enfin, plusieurs nouveautés et améliorations ont été apportées à l’habitacle pour 2018.