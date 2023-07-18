Quelle décapotable usagée à très petit prix devriez-vous considérer?

Que faire si vous avez un petit budget et que vous aimeriez profiter de l’été sur la route avec les cheveux au vent? Pas besoin de vous les couper en quatre, nous sommes là pour vous aider!

On le sait, les décapotables neuves sont de moins en moins nombreuses et celles d’occasion se vendent plus cher depuis la pandémie. Pour plusieurs, ça vaut donc dire qu’il faut envisager des modèles plus anciens, avec un kilométrage plus élevé ou possiblement moins réputés pour la qualité et la fiabilité.

Chose certaine, peu importe votre choix, l’important est de vous assurer que la voiture a bien été inspectée à fond – de la mécanique jusqu’au toit – afin d’éviter les mauvaises surprises. C’est correct de ne pas vouloir payer un gros prix, mais ça demande plus de recherches et de précautions avant d’acheter.

Si vous êtes seul ou en couple et que l’agrément de conduite vous importe plus que l’espace, une décapotable d’occasion assez abordable que nous vous conseillons est évidemment la Mazda Miata, plus précisément de la première génération (NA) ou du début de la deuxième (NB). Il s’agit d’une voiture amusante et très fiable à long terme. Pas trop de crainte si le kilométrage s’approche ou dépasse les 200 000 km, à conditions que les entretiens aient été réalisés comme il se doit. Attention toutefois aux exemplaires qui ont été modifiés et à ceux qui présentent de la corrosion.

Michel Deslauriers

Pour quelque chose de plus puissant, voici une option intéressante : la Nissan 350Z Roadster. C’est possible (mais quand même pas facile) d’en trouver une pour moins de 10 000 $. Elle sera vraisemblablement de l’année 2004 et avec un kilométrage supérieur à 200 000 km, mais le moteur sous le capot est un V6 réputé qui générait près de 300 chevaux.

Si vous avez besoin de places arrière, réelles ou d’appoint, vous pourriez regarder du côté de la Mitsubishi Eclipse Spyder du milieu des années 2000, donc soit la fin de la troisième génération ou le tout début de la dernière génération. Sa tenue de route n’est pas particulièrement impressionnante, mais la fiabilité et la durabilité des pièces de Mitsubishi demeurent supérieures à la moyenne.

Enfin, une autre voiture que nous vous recommandons serait la Toyota Solara. Encore là, il faut reculer pas mal dans le temps, soit vers le début des années 2000, pour dénicher un exemplaire à petit prix (la production, en passant, a cessé en 2008). Vous et trois autres passagers profiterez de la fiabilité de Toyota et des bienfaits du soleil en même temps. Rappelons que des moteurs à quatre et à six cylindres étaient offerts, dépendamment de la puissance que vous recherchez.

Toyota