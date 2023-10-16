Mercedes-Benz GLC 2016-2022 : quoi savoir avant d’acheter?

Les marques allemandes sont bien représentées au sommet de la catégorie des VUS compacts de luxe et le Mercedes-Benz GLC en est un exemple. Une nouvelle génération vient de faire ses débuts et les changements sont drôlement plus importants dans l’habitacle qu’à l’extérieur ou sous le capot. Est-ce que ça en vaut la peine?

Ce n’est pas la question à laquelle nous allons répondre ici. En effet, c’est plutôt l’ancien modèle qui nous intéresse, en tant que véhicule d’occasion. Vous y songez? Voici en gros ce que vous devez savoir sur le Mercedes-Benz GLC 2016 à 2022...

D’abord, rappelons que ce véhicule est venu remplacer le GLK, un utilitaire à la silhouette plus carrée. Malgré ses dimensions passablement agrandies, il n’en demeure pas moins basé sur la Classe C et existe en deux configurations : le GLC conventionnel et le GLC Coupé (introduit en 2017).

En termes de motorisations, le choix est vaste. Et précisons avant d’aller plus loin que l’appellation « 4Matic » désigne le rouage intégral de Mercedes-Benz. Ça commence avec le GLC 300 4Matic, propulsé par un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres développant 241 chevaux (255 depuis 2020) et 273 lb-pi de couple. Sa boîte automatique compte neuf rapports et il consomme en moyenne 10 L/100 km – de l’essence super, bien entendu.

Gabriel Gélinas

Le GLC 300d 4Matic, lui, renferme un moteur diesel. Mercedes-Benz l’a toutefois vite abandonné en dépit de son couple généreux et de sa frugalité (mieux vaut l’oublier vous aussi). Parlant d’économie de carburant, un GLC 350e 4Matic hybride rechargeable a aussi été offert, mais sachez qu’avec sa petite batterie de 8,8 kWh, son autonomie électrique à l’état neuf ne se chiffrait qu’à 21 km selon Ressources naturelles Canada. Assez décevant. Disons que le moteur électrique sert davantage à augmenter la puissance (315 chevaux).

Pour les amateurs de performance, les Mercedes-AMG GLC 43 et GLC 63 S, tous deux équipés du rouage intégral, ne manquent pas de muscle. Le premier exploite un V6 turbocompressé de 3 litres fournissant 362 ou 385 chevaux selon l’année-modèle, alors que le second mise sur un V8 turbocompressé de 4 litres qui déploie jusqu’à 503 chevaux, rien de moins! À considérer au même titre qu’un BMW X3 M Competition ou Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio.

Envie de voyager? L’espace de chargement est correct, mais pas parmi les meilleurs de la catégorie. Ça varie de 549 à 1 600 litres selon la position des dossiers arrière. Dans le GLC Coupé, en raison de la ligne de toit plus inclinée, on parle de 501 à 1 399 litres. Quant à la capacité de remorquage, elle s’élève à 3 500 lb.

Michel Deslauriers

Pour l’année-modèle 2019, Mercedes-Benz a accentué le style avec les ensembles Sport et Nuit, assortis de roues de 19 et 20 pouces. Les nouveaux services Mercedes me connect, eux, permettent de suivre l’état du véhicule et de contrôler certaines fonctions à distance via un téléphone intelligent. Un an plus tard, le GLC a reçu des retouches esthétiques, un équipement de série bonifié et le nouveau système multimédia MBUX que l’on connaît bien maintenant.

Que peut-on reprocher au GLC, outre ce qui a déjà été mentionné plus haut? Eh bien, les versions AMG s’avèrent bruyantes, la boîte de vitesses se montre parfois saccadée à bas régime, le système d’arrêt/démarrage du moteur manque de douceur et la visibilité arrière du GLC Coupé fait défaut.

Ah oui : la fiabilité n’est pas au top et les coûts d’entretien dépassent la moyenne. C’est aussi l’un des véhicules avec le plus grand nombre de rappels de sécurité, alors pensez-y lorsque vous aurez déniché un exemplaire intéressant.

Bon magasinage!