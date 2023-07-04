Kia Stinger 2018-2023 : quoi savoir avant d’acheter?

Peut-on parler d’une étoile filante? La berline sport coréenne Stinger, lancée pour 2018, ne revient pas après 2023. Kia préfère apparemment miser sur son nouveau multisegment EV6, dont la version haute performance GT est son véhicule de production le plus puissant et le plus rapide à ce jour.

Bref, la Stinger ne sera bientôt plus qu’une voiture d’occasion parmi tant d’autres. Mais quelle voiture! Si vous y songez, voici un survol incluant ses principales forces et faiblesses. À lire attentivement avant d’acheter.

Pour faire bonne mesure avec son style très dynamique, la Stinger disposait d’abord d’un quatre cylindres turbo de 2,0 litres générant 255 chevaux et un couple de 260 lb-pi. L’alternative est un V6 biturbo de 3,3 litres qui développe 365 chevaux et 376 lb-pi, de quoi assurer de solides performances. À partir de 2021, c’était l’unique moteur disponible et il a grimpé à 368 chevaux pour 2022.

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La puissance est acheminée aux quatre roues ou seulement à celles d’en arrière dépendamment de la version, mais toujours contrôlée par une boîte automatique à huit rapports. Les GT et GT Limitée possèdent de puissants freins Brembo pour contenir les élans du V6.

En 2022, la Stinger GT est abandonnée, tandis qu’une nouvelle version haut de gamme appelée GT Élite est apparue. En outre, le design extérieur a été légèrement rafraîchi et l’écran multimédia s’est agrandi à 10,25 pouces.

Vous devez savoir que la Stinger est une berline mais avec un hayon qui facilite l’accès au coffre de 660 litres. En revanche, sa visibilité arrière est désolante avec une lunette étroite et trois gros appuie-têtes qui bloquent le reste, même abaissés au maximum. C’est pire encore l’hiver, car il n’y a pas d’essuie-glace. Parlant du hayon, plusieurs propriétaires se sont plaints de craquements à cet endroit, un problème que les ingénieurs de Kia n’ont jamais pu régler.

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En général, la Stinger s’avère quand même très fiable et peu coûteuse à entretenir, mais il faut savoir prendre soin du moteur. La garantie initiale de 5 ans/100 000 km est un avantage aussi – il risque fort d’en rester une partie avec le modèle d’occasion que vous convoitez.

Enfin, mentionnons que quatre rappels ont été émis pour la Stinger, dont deux visant les freins. Un incendie pourrait se déclencher à l'intérieur ou à proximité du module de commande hydraulique électronique du système de freinage en conduisant. Assurez-vous que les correctifs recommandés par Kia ont tous été apportés.

Bon magasinage et bonne route!