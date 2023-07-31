Hyundai Kona 2018-2023 : quoi savoir avant d’acheter?

Depuis son lancement, le Hyundai Kona est l’un des utilitaires les plus vendus au Canada et surtout au Québec. Le scénario se répètera-t-il avec la nouvelle génération qui débarque pour l’année-modèle 2024? Parions que oui.

Cela dit, son design pourrait ne pas plaire à certains. Si c’est votre cas ou si vous désirez plutôt un modèle d’occasion à prix intéressant, voici ce qu’il faut savoir en gros sur le Hyundai Kona 2018 à 2023…

Sur le plan technique, le Kona sortant renferme d’abord un moteur atmosphérique de 2 litres qui développe 147 chevaux – une puissance bien honnête pour ce petit multisegment et qui convient aussi à une majorité de conducteurs. Le tout est contrôlé par une boîte automatique à six rapports et acheminé soit aux roues avant ou aux quatre roues.

Sylvain Raymond

La principale alternative est un moteur de 1,6 litre turbocompressé déployant 175 chevaux et surtout un couple de 195 lb-pi. Exclusivement à rouage intégral, c’est le Kona qu’il vous faut pour une dose de plaisir, d’autant plus que la pénalité en termes de consommation est de moins de 1 L/100 km. Sachez toutefois que sa boîte de vitesses est du type à double embrayage (sept rapports) et que le fonctionnement de celle-ci n’est pas toujours optimal.

Il se peut que vous tombiez sur un Kona d’occasion électrique. Dans ce cas-ci, la puissance (201 chevaux) et le couple (290 lb-pi) sont supérieurs et bien amusants à exploiter, mais les seules roues motrices sont à l’avant. L’autonomie de plus de 400 km dans des conditions idéales est également avantageuse. Assurez-vous que l’inspection mécanique soit exhaustive, par contre. Une quinzaine d’incendies ont été signalés, incluant deux au Québec, en raison d’un problème avec la batterie à haute tension. Hyundai a finalement accepté de remplacer la batterie pour la totalité des exemplaires visés par un rappel (modèles 2019 et 2020).

William Clavey

Sinon, il y a le très performant Kona N, qui est apparu comme modèle 2022. Plus difficile à dénicher, évidemment, et plus cher. Celui-ci peut passer de 0 à 100 km/h en 5,5 secondes grâce à un moteur turbo de 276 chevaux. Vous avez accès à un circuit près de chez vous? Vous pourriez en profiter. Le hic, c’est la boîte à double embrayage (huit rapports), qui demeure problématique ici aussi. Un rappel a d’ailleurs été émis.

En ce qui concerne l’équipement, les versions Essential sont les plus rudimentaires, mais offrent quand même un bon rapport qualité/prix. Viennent ensuite celles appelées Preferred, Trend (un ensemble qui ajoute du style), Luxe et enfin Ultimate, la plus cossue. Sachez que les places arrière sont restreintes et peu confortables, tandis que le coffre ne peut transporter que 544 litres. En abaissant les dossiers, le volume augmente à près de 1 300 litres. Il y a plus spacieux dans la catégorie, évidemment.

Du nouveau à partir de 2022

Le Kona s’est refait une beauté en 2022, présentant une nouvelle devanture plus acérée de même qu’un décor intérieur modernisé. La boîte automatique à six rapports a été remplacée par une boîte Smartstream à variation continue afin de réduire la consommation d’essence. De plus, le moteur turbo de 1,6 litre offert en option a gagné en puissance pour atteindre 195 chevaux.

Dominic Boucher

En même temps, l’écran multimédia de série est passé de sept à huit pouces et devenu compatible avec Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Dans les versions supérieures, il atteint 10,25 pouces en plus de se doter d'une fonction d'écran partagé et de plusieurs connexions Bluetooth. Une instrumentation numérique de 10,25 pouces, résolument moderne, réside derrière le volant dans certains cas.

Soulignons en terminant que le Kona a connu quelques ennuis de fiabilité avec le moteur, comme d’autres produits Hyundai, d’ailleurs. Par exemple, des segments racleurs d'huile défectueux peuvent entraîner l'usure du moteur, des bruits anormaux et possiblement une panne. Vous êtes averti.

Finalement, ce petit utilitaire reste l’un des meilleurs choix de sa catégorie, même dans l’occasion, alors si le prix est bon et que l’inspection ne décèle aucun problème majeur, vous ferez un achat judicieux.