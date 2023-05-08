Ford Mustang d’occasion : quoi savoir avant d’acheter?

Plusieurs amateurs de Ford Mustang sont impatients de voir la septième génération sur la route. Les premiers exemplaires sont attendus chez les concessionnaires cet été.

Bien sûr, cette nouvelle Mustang évolue en plusieurs points, notamment à l’intérieur, mais ce n’est pas une révolution par rapport à la génération sortante. Si vous envisagez un modèle d’occasion, voici quelques rappels et conseils avant d’acheter…

Étant donné qu’une majorité de gens se tournent vers des voitures usagées de quatre à six ans, nous allons nous concentrer sur la Mustang lancée en 2015, mais à titre indicatif, sachez qu’on peut retrouver des unités de la précédente (2005-2014) à des prix variant généralement entre 10 000 $ et 60 000 $.

L’ancienne Mustang s’est amenée avec une nouvelle plateforme plus rigide et surtout avec une nouvelle suspension arrière maintenant indépendante à la place d’une poutre de torsion, une première dans l’histoire de la Mustang qui a amélioré passablement son comportement routier. L’expérience de conduite a été rehaussée du même coup par des sièges redessinés et une nouvelle console centrale.

Alain Morin

Tant le coupé que le cabriolet étaient disponibles avec un V6 atmosphérique de 3,7 litres (300 chevaux), un quatre cylindres EcoBoost turbocompressé de 2,3 litres (310 chevaux) et le fameux V8 de 5,0 litres (435 chevaux) – du moins au début. Le premier a été abandonné en 2018, notamment en raison de sa puissance inférieure à celle du quatre cylindres, mais c’était le seul qui pouvait se contenter d’essence ordinaire.

Ford a bonifié la gamme pour 2016 en ajoutant les Mustang Shelby GT350 et GT350R, des versions encore plus sportives alimentées par un V8 de 5,2 litres développant 526 chevaux. Celle identifiée par un « R » était principalement axée sur la piste, avec des composantes qui aident à réaliser des tours plus rapides.

Ford

Pour 2018, outre le retrait du V6, la Mustang a reçu plus de puissance pour son V8 (460 chevaux), quelques retouches esthétiques accompagnées de nouvelles couleurs de carrosserie, une suspension retravaillée de même qu’un tableau de bord entièrement numérique de 12 pouces en option. Bienvenue dans l’ère moderne!

Si vous recherchez plus d’exclusivité ou si vous avez l’âme nostalgique, il y a la Mustang Bullitt lancée en 2019 ou encore la Mustang Mach 1 qui l’a remplacée en 2021. Dans les deux cas, le V8 génère 480 chevaux. Quant au summum des performances, vous le trouverez dans la Mustang Shelby GT500 (2020-2022), dont le V8 surcompressé de 5,2 litres a été poussé à 760 chevaux. Attention : cette dernière ne disposait que d’une boîte automatique et les exemplaires d’occasion peuvent se revendre bien au-delà du prix neuf initial – jusqu’à 150 000 $, pour vous donner une idée.

Marc Lachapelle

Quel que soit votre choix, supposez toujours que le ou les anciens propriétaires ont donné la vie dure à la Mustang. Donc, consultez le rapport d’historique et vérifiez l’état des pièces pour vous assurer qu’elle a été bien entretenue. Une inspection complète par un mécanicien de confiance spécialisé en Mustang est l’idéal. Sachez aussi que de nombreux rappels ont été émis pour cette génération, alors il faut que les correctifs aient été apportés avant d’acheter.

Certains conducteurs se sont dits déçus du rendement du quatre cylindres et de la boîte automatique à 10 rapports. Les modèles 2015 et 2016 ont par ailleurs connu leur lot de problèmes, notamment concernant l’électronique, la climatisation et même une infiltration d’eau, sans parler de vibrations dans le volant souvent causées par une suspension mal en point. Méfiez-vous.

Enfin, si vous hésitez entre une Ford Mustang et une Chevrolet Camaro d’occasion, cliquez sur le lien pour voir notre article qui compare ces deux voitures.