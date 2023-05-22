Des pneus à faible résistance de roulement, un bon choix?

Le choix de nouveaux pneus pour un véhicule peut être motivé par plusieurs facteurs : la performance, le confort de roulement, le silence, la durabilité et le prix, entre autres. Les modèles dits à faible résistance de roulement se répandent de plus en plus dans le marché, surtout avec la multiplication des voitures électriques. Moins de friction signifie plus d’autonomie.

C’est vrai aussi pour les véhicules conventionnels, remarquez. Ces pneus représentent une solution écoénergétique et permettent d’économiser plusieurs dizaines, voire quelques centaines de dollars dans certains cas sur l’ensemble de leur durée de vie.

Quelques chiffres

Différentes études, dont une du département de l’Énergie aux États-Unis, indiquent que la résistance de roulement est responsable de 4 à 11% de la consommation de carburant. De plus, une diminution de 10% de la résistance se traduirait par une réduction d’environ 1% de la consommation. Pour les automobilistes qui roulent beaucoup, ça peut faire une bonne différence.

Le magazine Consumer Reports, qui effectue des évaluations d’un grand nombre de modèles de pneus, rapporte un écart de 34% entre la résistance de roulement des meilleurs pneus toute saison et celle des moins bons. Avec une moyenne de 20 000 km par année, cette différence peut représenter une économie d’essence de 53 litres, ou près de 85 $ en utilisant un prix à la pompe de 1,60 $/L. Sur cinq ans (généralement la durée de vie maximale d’un pneu), ça fait 340 $ de plus dans vos poches!

Il ne faut pas croire par ailleurs que les pneus à faible résistance de roulement sacrifient nécessairement l’adhérence sur chaussée sèche ou mouillée. Certains se classent au-dessus de la moyenne, tous pneus confondus. « Plusieurs pneus savent offrir un très bon mordant, une longue durée de vie et une faible résistance de roulement par surcroît », affirme Ryan Pszczolkowski, directeur des évaluations de pneus chez Consumer Reports.

Des recommandations?

Parmi les modèles de pneus qui affichent la plus faible résistance de roulement sur le marché, on retrouve le Nexen N5000 Platinum, le Pirelli Cinturato P7 A/S Plus II, le Hankook Kinergy 4s2, le General Altimax 365 AW et le Continental PureContact LS. On pourrait ajouter à cette liste les Nokian WRG4 et Yokohama Avid Ascend LX.

En terminant, rappelez-vous que la traction et la performance de freinage devraient toujours faire partie des premiers critères à considérer dans le choix de nouveaux pneus, car il en va de votre sécurité sur la route. Toutefois, d’autres aspects comme la résistance de roulement peuvent faire pencher la balance ensuite.

La plupart des gens aiment économiser ou du moins en avoir pour leur argent. Un pneu de qualité, durable et écoénergétique s’avère plus avantageux à long terme. N’hésitez pas à consulter un spécialiste des pneus pour faire le meilleur choix en fonction de vos besoins.