Comment refroidir l’intérieur de votre auto rapidement

En période estivale et surtout de canicule, il existe plusieurs façons d’empêcher que l’intérieur de votre auto se transforme en un four.

Des exemples? Se stationner à l’abri du soleil, utiliser un pare-soleil de pare-brise, fermer celui du toit ouvrant/panoramique, laisser les vitres légèrement entrouvertes et couvrir les sièges en cuir foncé avec des draps clairs en sont quelques-uns. N’oubliez pas non plus de faire vérifier et entretenir votre climatiseur sans attendre si vous constatez qu’il fonctionne moins bien.

Maintenant, que faire si vous avez oublié ces différents trucs et retrouvez votre voiture avec un habitacle brûlant? Pas de panique, voici une série d’étapes que vous pouvez suivre pour la refroidir rapidement…

D’abord, baissez les vitres d’un côté puis agitez une portière de l’autre côté à quelques reprises afin de créer une ventilation qui aidera à expulser une partie de l’air chaud.

Ensuite, activez le climatiseur en le réglant à la température la plus basse. S’il est muni d’une fonction « Max A/C », utilisez-la. Puisque l’air à l’extérieur de l’auto est sans doute moins chaud qu’à l’intérieur, appuyez sur le bouton qui laisse l’air extérieur entrer dans l’habitacle.

Southern Living

Gardez toutes les vitres baissées, puisque le climatiseur prendra quelques instants avant d’être efficace. Dirigez l’air conditionné vers le bas pour que l’air chaud monte et sorte par les fenêtres.

Vous pouvez commencer à rouler, toujours avec les vitres ouvertes, pour maximiser la ventilation. Lorsque l’air sortant du climatiseur sera plus frais, fermez les vitres et, détail très important, appuyez sur le bouton de recirculation de l’air. Ceci évitera que l’air extérieur, maintenant plus chaud, ne gâche vos efforts.

Ajustez les bouches d’aération et la vitesse du ventilateur à votre guise, puis sélectionnez la température d’habitacle qui vous convient (dans le cas d’un climatiseur automatique).

Autre avantage du bouton de recirculation de l’air : en période de smog, comme c’est le cas avec les feux de forêt qui font rage au Québec, il peut limiter certains effets néfastes lorsque la qualité de l’air est mauvaise. Même la consommation d’essence s’en trouvera améliorée!