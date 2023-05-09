Comment donner une nouvelle vie à une vieille voiture

Ça y est, vous avez déniché votre voiture d’occasion de rêve, ou du moins un modèle qui fait battre votre cœur. Il se peut que le temps ait fait son œuvre et laissé des traces, mais si la mécanique et la structure sont en bon état, n’y voyez pas un frein.

Il est possible de donner une nouvelle vie à une vieille voiture et restaurer son apparence, et ce, de plusieurs façons. Vous saurez ainsi l’apprécier davantage et augmenterez du même coup sa valeur.

Extérieur

Un bon moyen de mettre une auto plus ancienne au goût du jour est certainement de changer ses roues. Nous en avons parlé précédemment, d’ailleurs. Le département des pièces du concessionnaire est bien placé pour vous assister, mais n’hésitez pas à faire appel à l’expertise des marchands de jantes et de pneus pour obtenir des conseils selon vos besoins. De plus, leurs inventaires sont souvent très exhaustifs. Certains offrent même des outils en ligne qui permettent de visualiser le résultat avant de prendre une décision. Vous pouvez donc explorer toutes les possibilités.

La carrosserie laisse à désirer? Tournez-vous vers les centres d’esthétique pour un traitement adapté à votre voiture. Ceux-ci possèdent l’équipement et l’expertise pour effectuer les retouches qui s’imposent et lui redonner son éclat d’antan.

Il ne s’agit pas seulement de la peinture : les garnitures chromées, les emblèmes et la grille de calandre peuvent également recevoir de bons soins. Idem pour ce qui se trouve sous le capot. Ici, un nettoyage et dégraissage peut faire une agréable différence.

N’oubliez pas les phares, qui peuvent tout gâcher s’ils ne sont pas en bon état. Premièrement, si les lentilles ont perdu de leur clarté, il y a moyen de les polir et de les restaurer – un travail que vous pouvez faire vous-même, en passant. Considérez aussi de remplacer les halogènes par des DEL pour donner un nouveau regard à votre voiture et améliorer l’éclairage nocturne.

Intérieur

Maintenant, déplaçons-nous à l’intérieur. Vous pouvez commencer par un nettoyage en profondeur de la moquette, des tapis et des sièges. Des outils et produits conçus expressément à cette fin vous aideront, mais songez à faire appel aux services de professionnels encore une fois. Ceux-ci savent comment éliminer la saleté et les imperfections jusque dans les moindres recoins.

Au besoin, et si votre budget le permet, pourquoi ne pas investir dans un nouveau revêtement de sièges (il existe des ateliers pour ça) ou même de nouveaux sièges, carrément? Rien de tel pour apporter fraîcheur et style. Puis, parce que la technologie évolue très vite et qu’elle trahit souvent l’âge d’un véhicule, vous pourriez remplacer l’unité audio par un système plus moderne avec écran tactile, navigation, Bluetooth et plus encore.

Enfin, il est possible de donner une nouvelle vie à une vieille voiture en la dotant d’accessoires et de pièces de performance. L’échappement, les disques et étriers de freins, les pneus, la suspension – autant d’exemples qui peuvent en valoir l’investissement.

Cela dit, rappelez-vous que l’idée n’est pas d’en faire une auto flambant neuve. Votre voiture peut garder son allure de jeunesse, mais en se rafraîchissant pour mieux paraître et vous faire passer du meilleur temps sur la route.