Chaleur extrême : quelles précautions à prendre avec votre auto?

Il n’y a pas que certaines personnes qui supportent mal les grandes chaleurs. Les véhicules aussi subissent les effets des températures élevées. Il est donc très important de prendre des précautions en période estivale.

Les risques d’incendie en cas de panne ou de surcharge du moteur augmentent lorsqu’il fait plus chaud. Le meilleur moyen de prévenir un tel évènement est de faire des entretiens réguliers ainsi que les réparations nécessaires.

Le moteur, d’abord et avant tout

Le moteur d’un véhicule peut souffrir de la chaleur à tout moment lorsqu’il travaille dans des conditions difficiles ou pendant une canicule, par exemple. La température sous le capot peut atteindre 150°C et même plus quand le soleil plombe! Et si vous continuez de rouler alors que le moteur surchauffe, vous courez le risque de lui causer des dommages permanents.

Avant même de prendre la route pour les vacances, la meilleure chose à faire pour éviter que votre moteur surchauffe éventuellement est de procéder à une inspection du système de refroidissement. Demandez à un technicien de vérifier s’il n’y a pas d’obstructions ni de fuites dans le circuit, puis de s’assurer que le ventilateur, la pompe à eau et le thermostat sont en bon état et fonctionnent correctement.

Si vous comptez tirer une remorque ou une roulotte, votre véhicule doit posséder l’équipement approprié. Surtout, n’excédez pas ses capacités ou vous risquez de le surmener. Par ailleurs, il est toujours sage de garder dans le coffre un bidon rempli de liquide de refroidissement et un autre rempli d’eau (idéalement de l’eau distillée car elle contient moins de dépôts minéraux) afin de pallier à toute éventualité.

Tout comme vous n’allez pas courir ou faire du sport de manière intense sous un soleil de plomb, évitez les déplacements lorsque le mercure est élevé, surtout sur de longues distances. En outre, dans l’optique d’alléger le fardeau du moteur, oubliez les accélérations brusques et choisissez autant que possible un trajet qui inclut le moins de côtes abruptes à monter.

Souvent, les gens ne prêtent pas attention à l’indicateur de température du moteur et ils réalisent trop tard que le niveau est dangereusement élevé. Donc, en conduisant, gardez un œil sur l’aiguille et commencez à vous méfier dès qu’elle dépasse son seuil normal. Le cas échéant (voire si de la fumée commence à se dégager), fermez le climatiseur et mettez la ventilation au maximum pour déplacer la chaleur vers l’habitacle. Arrêtez-vous sur le bord de la route quand c’est sécuritaire, éteignez le moteur et ouvrez le capot afin de l’aider à refroidir plus rapidement. Attention : ne touchez pas au bouchon du radiateur, qui pourrait vous brûler gravement.

Vous devez ensuite vérifier s’il y a une fuite de liquide de refroidissement ou si le niveau a trop baissé. Au besoin, remplissez le réservoir avec votre bidon de liquide ou bien de l’eau. Il est conseillé d’attendre une vingtaine de minutes pour que le moteur refroidisse avant de reprendre la route.

N’oubliez pas la batterie!

Parmi les éléments à inclure dans l’entretien estival et les précautions à prendre durant cette période, il ne faut certainement pas oublier la batterie de 12 volts, qui déteste la chaleur au même titre que les grands froids en hiver. Elle doit travailler plus fort et, si l’on ne fait pas attention, on risque d’accélérer son usure et de devoir procéder à un remplacement plus tôt que prévu.

Comme le rappelle CAA-Québec, une batterie produit de l’électricité grâce à une réaction chimique qui, lorsqu’il fait très chaud, est exacerbée.

L’habitacle pouvant devenir très chaud avec l’effet de serre, n’abusez pas de la climatisation puisqu’elle augmente à son tour le niveau de chaleur prisonnière sous le capot. Cette hausse de température accélère la réaction chimique à l’intérieur de la batterie, ce qui écourte sa durée de vie.

Bon été et prudence sur la route!